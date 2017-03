विधानसभा चुनाव नतीजे 2017: यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में कौन जीत रहा है, देखिए पूरी लिस्ट

UP Chunav Result 2017: आज साफ हो जाएगा कि किस राज्य में किसकी सरकार बनेगी।

यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। पांचों राज्यों में कुल 690 सीट हैं। इनमें से कुछ उम्मीदवार काफी चर्चित रहे हैं। देखिए इन उम्मीदवारों में से कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है।

उत्तर प्रदेश

रीता बहुगुणा जोशी – बीजेपी (लखनऊ कैंट) से आगे चल रही हैं

अपर्णा यादव- समाजवादी पार्टी (लखनऊ कैंट) से पीछे चल रही हैं

आजम खान – समाजवादी पार्टी (रामपुर) फिलहाल पीछे चल रहे हैं

फिलहाल जानकारी नहीं

रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव और कांग्रेस के अजय राय

पंजाब

प्रकाश सिंह बादल SAD (लाम्बी सीट) वह इस वक्त 5000 सीट से आगे चल रहे हैं

सुखबीर बादल इस वक्त पीछे चल रहे हैं

कैप्टन अमरिंदर सिंह – कांग्रेस, इस वक्त 4000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, वह दो सीटों से लड़ रहे हैं और दूसरी सीट पटियाला से आगे हैं

नवजोत सिंह सिद्धू – कांग्रेस (अमृतसर ईस्ट) से 3000 वोटों से आगे चल रहे हैं

बिक्रम सिंह मजीठिया (SAD) मजीठा सीट से 6000 सीट से आगे चल रहे हैं

भगवंत मान जो कि आप की टिकट पर जलालाबाद से लड़ रहे हैं वह इस वक्त आगे चल रहे हैं

मणिपुर

ओकराम सिंह (कांग्रेस) थाऊबल से आगे चल रहे हैं वह 4500 सीट से आगे हैं, उस सीट से इरोम शर्मिला पीछे चल रही हैं, उनको कुल 51 वोट मिले हैं

फिलहाल जानकारी नहीं

बीजेपी के ए ब्रायल

वाई इराबोट

एम ओरकेंद्रो

लिपिकओंबम इरेंड्रो

उत्तराखंड

कांग्रेस के हरीश रावत इस वक्त बीजेपी से पीछे चल रहे हैं। वह हरिद्वार सीट से खड़े हैं।

फिलहाल जानकारी नहीं

गणेश जोशी

सतपाल महाराज

गोवा

लक्ष्मीकांत परेश्कर इस वक्त पीछे चल रहे हैं

फिलहाल जानकारी नहीं

आप के इलविस गोम्स

डिगारमबर कामत(कांग्रेस)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 11, 2017 9:51 am