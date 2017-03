LIVE विधानसभा चुनाव नतीजे 2017: जानिए उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब, और उत्तराखंड में कहां कौन हारा, कौन जीता

उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड , पंजाब, गोवा और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की जीत होगी, यह थोड़ी ही देर में साफ हो जाएगा। वोटों की गिनती शुरू होने के कुछ ही घंटे के भीतर शुरुआती रुझान एक तरह से यह साफ कर देंगे कि इन राज्यों में नयी विधानसभा की तस्वीर कैसी होगी। मतगणना के लिए पांचों राज्यों में कड़े सुरक्षा इंतज़ाम किये गये हैं। इन नतीजों को लेकर पूरे देश में उत्सुकता बनी हुई है। ख़ासकर उत्तर प्रदेश और पंजाब के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी विशेष महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। 2017 का ये विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियों और उनके नेतृत्व का लिटमस टेस्ट है। अगर इन चुनावों के नतीजे पीएम मोदी के पक्ष में रहे तो पीएम केन्द्र, बीजेपी और दक्षिण एशिया में एक बेहद मज़बूत और प्रभावशाली शख़्स बनकर उभरेंगे। जिनके फैसलों का असर ना सिर्फ भारत की दशा-दिशा तय करेगा, बल्कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भारतीय उप महाद्वीप की भूमिका को भी स्पष्ट कर देगा। लेकिन अगर ये नतीजे मोदी के मनमाफिक ना रहें तो उन्हें विपक्षियों की सख्त आलोचना का सामना करना पड़ेगा । इसके अलावा इस चुनाव के नतीजे 2019 के आम चुनाव की पृष्ठभूमि भी तैयार कर सकते हैं।

यहां पढ़ें, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, पंजाब, और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नतीजे 2017 Live Updates

UP विधानसभा चुनाव नतीजे 2017 LIVE: उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के नतीजों पर पूरे देश की निगाहें हैं। यूपी में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 202 सीटें किस पार्टी को मिलती है इस प्रश्न ने पूरे देश का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। लगभग सभी एग्जिट पोल ने यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बताया है, लेकिन ज्यादातर एग्जिट पोल सरकार बनाने के लिए ज़रुरी सीटें 202 से बीजेपी को दूर ही बता रहें हैं। एग्जिट पोल ने कांग्रेस-सपा गठबंधन को दसूरी बड़ी पार्टी बनने का अनुमान लगाया है। जबकि एग्जिट पोल के अनुमान कहते हैं कि बसपा इस चुनाव में तीसरे नंबर पर रहेगी। लेकिन कुछ ही घंटों में इन सारे राजनीतिक कयासों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। इस चुनाव के नतीजों पर बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा का राजनीतिक भविष्य टिका है। बीजेपी को उत्तर प्रदेश में अपने राजनीतिक वनवास खत्म होने की उम्मीद है। तो कांग्रेस को अपनी खोई ज़मीन पाने का भरोसा है, वहीं सपा ने दावा किया है वो अपने काम के दमपर सूबे में फिर से सरकार बनाएगी। जबकि बसपा ने बीजेपी, कांग्रेस-सपा के दावों को दरकिनार कर राज्य में पांच साल बाद फिर से अपनी सरकार बनाने का दावा किया है।

UTTARAKHAND विधानसभा चुनाव नतीजे 2017 LIVE: पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में सत्ता कौन सा करवट लेगी चंद घंटों में ये रुझान ईवीएम बॉक्स से निकलने लगेंगे। एग्जिट पोल ने इस बार उत्तराखंड से रावत सरकार की विदाई और बीजेपी की ताजपोशी के संकेत दिये हैं। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व ने एग्जिट पोल के नतीजों को मानने से इनकार कर दिया है, और कहा है कि हरीश रावत फिर से राज्य में सरकार बनाएंगे। उत्तराखंड में मतगणना के लिए प्रशासनिक अमला तैयार है और पहाड़ी जिलों से भी सूचना भेजने के व्यापक प्रबंध किये गये हैं। उत्तराखंड में 70 सीटों के लिए वोटिंग हुई थी।

GOA विधानसभा चुनाव नतीजे 2017 LIVE: देश के सबसे छोटे राज्यों में शुमार, गोवा में किसकी बनेगी सरकार । इस सवाल का जवाब अब से कुछ ही घंटों बाद मिल सकता है। एग्जिट पोल ने गोवा में बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया है, लेकिन बीजेपी को सरकार बनाने के लिए फिर भी कुछ सीटें कम पड़ सकती है। पंजाब की तरह आम आदमी पार्टी भी गोवा में पहली बार ताल ठोक रही है। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों ने आप को ज्यादा तवज्जो नहीं दी है। राज्य में मतगणना को लेकर पूरी तैयारी की गई है।

MANIPUR विधानसभा चुनाव नतीजे 2017 LIVE: क्या मणिपुर में कांग्रेस सत्ता का चौका लगाएगी, या फिर पहली बार सरकार बनाकर बीजेपी अपना खाता खोलेगी। थोड़े ही देर में इस सवाल का जवाब मतगणना केन्द्रों से मिलने लगेगा। 60 विधानसभा वाले इस राज्य को लेकर पूर्वोत्तर समेत देश के दूसरे भागों में जबरदस्त गहमागहमी है। एग्जिट पोल के आंकड़ों ने यहां बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बताया है लेकिन फिर भी इन आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी सत्ता से दूर है। मणिपुर में वोटों की गिनती के लिए सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतज़ाम किये गये हैं।

First Published on March 11, 2017 6:00 am