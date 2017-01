उत्तराखंड कांग्रेस में बगावत, तीन बड़े नेताओं का इस्तीफा

उत्तराखंड कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर उठी बगावत की चिंगारी अभी तक बुझने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस के तीन बडे़ नेताओं पूर्व विधायक और कैबिनेट मंत्री शूरवीर सिंह सजवाण, पार्टी के दो प्रदेश महामंत्री आर्येंद्र शर्मा और शिल्पी अरोड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। और इन तीनों कांग्रेसी नेताओं ने विधानसभा चुनाव लड़ने का एलान किया है। शूरवीर सिंह सजवाण ने तो हरीश रावत सरकार के कैबिनेट मंत्रीप्रसाद नैथानी के खिलाफ देवप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में परचा दाखिल कर दिया है। सजवाण 2002 में देवप्रयाग से कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए थे। और वे नारायण दत्त तिवारी सरकार में सिंचाई मंत्री थे। 1962 में शूरवीर सिंह सजवाण ने उत्तराखंड के टिहरी जिले में इंदिरा गांधी वानर सेना के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की शुरूआत की थी।

गदरपुर से विधानसभा सीट में दावेदारी कर रही कांग्रेस की प्रदेश महामंत्री शिल्पी अरोड़ा ने गुरुवार को कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वे मुख्यमंत्री हरीश रावत के खिलाफ किच्छा विधानसभा सीट से चुनाव लडेÞंगी। आर्येंद्र शर्मा ने भी अपने समर्थकों के साथ प्रदेश कांगेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय के खिलाफ देहरादून जिले की सहसपुर विधानसभा सीट से परचा भरेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांगे्रस एक व्यक्ति बन कर रह गई है। इसलिए वे कांगे्रस से इस्तीफा दे रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश महामंत्री संतोष चौहान अपने समर्थकों के साथ पहले ही कांगे्रस छोड़ कर भाजपा में शामिल हो चुकी है।

हरिद्वार में कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष रवीश भटीजा कांगे्रस के उम्मीदवार ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी के खिलाफ बगावत कर विधानसभा का चुनाव लडेंÞगे। इस वक्त उत्तराखंड में करीबन 20 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस में बगावत हो गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में कई कांग्रेसी नेता चुनाव लड़ रहे हैं। यदि वक्त रहते कांगेस ने नाराज नेताओं को नहीं मनाया तो मुख्यमंत्री हरीश रावत का दोबारा से मुख्यमंत्री बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। हरीश रावत दो विधानसभा क्षेत्रों किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण से चुनाव लड़ रहे हैं।

First Published on January 27, 2017 2:04 am