उत्तराखंड चुनाव 2017: नैनीताल में ग्रामीण महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया

प्रयाग पाण्डे

निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद अबकी विधानसभा चुनाव में 2012 के मुकाबले मतदान प्रतिशत में गिरावट आई है। नैनीताल विधानसभा सीट को छोड़ जिले की बाकी सभी सीटों में मतदान का प्रतिशत गिरा है। इस बार के चुनाव में मतदान के मामले में ग्रामीण इलाकों की महिलाएं अव्वल रहीं। वोट डालने में पहाड़ के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने नगरीय और कस्बाई इलाकों की ज्यादा पढ़ी-लिखी महिलाओं को भी पछाड़ दिया। इस बार मतदाताओं को जागरूक करने के वास्ते निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासन अनेक कार्यक्रम चलाए। रैलियां निकालीं। तमाम कोशिशों के बावजूद नतीजे सार्थक नहीं रहे। 2012 के मुकाबले मतदान का प्रतिशत बढ़ने के बजाय घट गया। हालांकि जिले की नैनीताल सीट में पिछले चुनाव के मुकाबले करीब पौने दो फीसद वोट ज्यादा पड़े, पर बाकी पांच विधानसभा सीटों में मतदान प्रतिशत में कमी आई। 2012 के विधानसभा चुनाव में जिले की हल्द्वानी सीट में 70 फीसद से ज्यादा वोट पड़े थे। इस मर्तबा यहां करीब 67 फीसद ही वोट पड़े। लालकुआं में 2012 के मुकाबले तकरीबन तीन फीसद और भीमताल में करीब साढ़े तीन फीसद मतदान कम हुआ। कालाढूंगी और रामनगर सीट में पिछली बार के मुकाबले इस बार कुछ कम मतदान हुआ।

जिले में पुरुषों के मुकाबले महिला वोटरों की तादाद कम होने के बावजूद महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहा। मतदान के मामले में नगरीय क्षेत्रों के मुकाबले देहाती इलाकों की महिलाएं कहीं आगे रहीं। देहाती इलाकों में चुनाव प्रचार में महिलाओं की भागीदारी न के बराबर दिखी। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने नगरीय इलाकों की महिलाओं के मुकाबले ज्यादा मतदान किया। नैनीताल विधानसभा सीट के तहत आने वाले दूरस्थ देहाती क्षेत्र बेतालघाट के 67 से करीब 50 मतदान केंद्रों में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज्यादा मतदान किया जबकि नैनीताल नगर के 38 मतदान केंद्रों में से 37 में महिलाओं के मुकाबले पुरुषों ने ज्यादा वोट डाले। जिले की दूसरी विधानसभा सीटों में भी महिलाओं ने वोट डालने के मामले में पुरुषों को पछाड़ दिया। जिले में महिलाओं ने पुरुषों से करीब चार फीसद ज्यादा मतदान किया।

नए अवतार में जल्द आएगा 1000 रुपए का नोट

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 22, 2017 5:29 am