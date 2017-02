उत्तराखंड चुनाव: भाजपा, कांग्रेस और बसपा ने झोंकी ताकत

उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भाजपा, कांग्रेस और बसपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड में मतदान के लिए केवल नौ दिन बचे हैं। 15 फरवरी को राज्य में मतदान होना है। तीनों पार्टियों ने मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जहां नई घोषणाओं का ऐलान कर रहे है। वहीं, इन तीनों पार्टियों ने अपने राष्ट्रीय नेताओं को उत्तराखंड में प्रचार के लिए झोंक दिया है। उत्तराखंड में सत्ता हरहाल में पाने के लिए भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों और प्रमुख नेताओं को उत्तराखंड में पूरी तरह झोंक दिया है। अबतक भाजपा प्रचार में कांग्रेस से बहुत आगे दिखाई दे रही है और कांग्रेस भाजपा के मुकाबले चुनाव प्रचार में काफी पिछड़ी हुई नजर आ रही है।

मोदी का होगा तूफानी दौरा

भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुपर स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड में चार चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। मोदी उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल और कुमाऊ मंडल के तीन दिन के तूफानी दौरे के लिए 10 फरवरी को उत्तराखंड में आएंगे। वे 10 फरवरी को देवभूमि उत्तराखंड के द्वार हरिद्वार से अपनी चुनावी सभा का आगाज करेंगे। 10 फरवरी को दोपहर दो बजे महामना मदन मोहन मालवीय की कर्म भूमि ऋषिकुल के मैदान में मोदी भाजपा के हरिद्वार जिले के उम्मीदवारों के पक्ष में वोट मागेंगे। हरिद्वार जिले में विधानसभा की सबसे ज्यादा 11 सीटे हैं।

हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री हरीश रावत के चुनाव लड़ने से हरिद्वार जिला उत्तराखंड की राजनीति का मुख्य केंद्र हो गया है। रावत की काट के लिए भाजपा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 10 फरवरी को चुनावी रैली का आयोजन कर कांग्रेस को सीधी चुनौती दी है। मोदी की हरिद्वार की चुनावी सभा को सफल बनाने के लिए भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। उत्तराखंड भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर देवेन्द्र भसीन ने बताया कि मोदी 10 फरवरी को हरिद्वार, 11 फरवरी को पिथौरागढ़ और 12 फरवरी को पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर तथा कुमाऊ मंडल के रुद्रपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेेंगे। इस तरह मोदी भाजपा के पक्ष में उत्तराखंड के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों के मतदाताओं को प्रभावित करने लिए तीन दिन में चार सभाएं करेंगे।

अबतक भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय स्वास्थ मंत्री जेपी नड्डा, पीयूष गोयल, राधा मोहन सिंह, विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के अलावा भाजपा के कई छोटे-बड़े नेता तूफानी दौरा कर चुके हैं। सात फरवरी को अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के तीन दिन के दौरे पर आएंगे। शाह दिन तीन में नौ चुनावी सभाएं करेंगे। भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन मुसलमानों को भाजपा की और आकर्षित करने के लिए हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंहनगर का दौरा करेंगे।

मायावती की रैली से बेचैनी

वहीं बहुजन समाज पार्टी की ओर से मायावती ने रविवार को उधमसिंहनगर जिले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी रैली कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। मायावती की दूसरी रैली नौ फरवरी को हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में होगी। मायावती उत्तराखंंड में केवल दो ही रैलियां करेंगी। बसपा का उत्तराखंड के दो मैदानी जिलों हरिद्वार और उधमसिंहनगर में ही प्रभाव है। मायावती की सितारगंज रैली में भारी भीड़ जुटने से कांग्रेस और भाजपा में बेचैनी फैल गई है क्योकि उधमसिंहनगर जिले की किच्छा विधानसभा सीट से मुख्यमंत्री हरीश रावत और सितारगंज विधानसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस बागी नेता विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे है। इससे रावत और बहुगुणा की राजनीतिक साख दांव पर लगी है। यदि उधमसिंहनगर जिले में मायावती मुसलमान और दलितों को बसपा के पक्ष में लामबंद करने में सफल होती हैं तो कांग्रेस और भाजपा संकट में पड़ सकते है।

राहुल करेंगे जवाबी रैली

अबतक कांग्रेस का कोई राष्टÑीय नेता उत्तराखंड में चुनावी जनसभा करने के लिए नहीं आया है। केवल मुख्यमंत्री हरीश रावत ही उत्तराख्ांड में कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक के रूप में उत्तराखंड में रात दिन चुनावी सभाएं कर रहे हैं। कांग्रेस की केंद्रीय प्रभारी अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा का उत्तराखंड दौरा प्रेस कॉफ्रेंस, पार्टी के पदाधिकारियों की समीक्षा बैठकें करने और पार्टी का घोषणा पत्र जारी करने तक ही सीमित रहा है। प्रधानमंत्री और अन्य भाजपा नेताओं की चुनावी रैलियों को जवाब देने के लिए कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी 12 फरवरी को उत्तराखंड में एक दिन का तूफानी दौरा करेंगे। वे हरिद्वार में रोड शो करने के अलावा देहरादून, पिथौरागढ़ और सोमेश्वर में चुनावी सभाएं करेंगे।

First Published on February 7, 2017 3:59 am