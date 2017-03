उत्तराखंड के 70 सीटों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरू हो चुकी है। यहां 15 फरवरी को 69 सीटों के लिए वोट डाले गये थे। जबकि एक सीट पर वोटिंग 9 मार्च को हुई। इस बार उत्तराखंड की जनता ने बंपर वोटिंग की और पिछले तीन बार के विधानसभा का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 70 फीसदी वोट डाले। इस बार सीएम हरीश रावत हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा सीट से उम्मीदवार हैं, उन्होंने सूबे में 45 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा किया है। उत्तराखंड में कुल 35,78,995 महिला मतदाताओं समेत कुल 74,20,710 मतदाता 13 जिलों में फैली 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे 628 प्रत्याशियों का भाग्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद कर चुके हैं। थोड़ी ही देर में ये साफ हो जाएगा कि इन मतदाताओं ने किनके हक में अपना फैसला दिया है। उत्तराखंड में ज्यादातर सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है लेकिन करीब एक दर्जन सीटों पर बतौर निर्दलीय खड़े हो गये बागी अपनी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।

– उत्तराखंड में दो पूर्व मुख्यमंत्रियों और एक मौजूदा मुख्यमंत्री की राजनीतिक साख दांव पर लगी है। उत्तराखंड में हो रहा विधानसभा चुनाव के नतीजे इन तीनों नेताओं के राजनीतिक भविष्य की दिशा और दशा तय करेंगे। इन तीनों नेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए इस वक्त एड़ी-चोटी का जोर लगा रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी, उनके ममेरे भाई विजय बहुगुणा और कांग्रेस के दिग्गज और मौजूदा मुख्यमंत्री हरीश रावत 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक जीवन की सबसे महत्त्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। हरीश रावत उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के मैदानी जिले उधमसिंह नगर की किच्छा विधानसभा सीट और गढ़वाल मंडल के मैदानी जिले हरिद्वार की हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से कैंडिडेट हैं। वहीं बहुगुणा और खंडूड़ी ने अपने बेटे और बेटी पर दांव खेला है। बहुगुणा ने उधमसिंहनगर की सितारगंज विधानसभा सीट से अपने छोटे बेटे सौरभ बहुगुणा और खंडूड़ी ने अपनी बेटी ऋतु खंडूड़ी को गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिले की यमकेश्वर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव मैदान में उतारा है। विजय बहुगुणा अपने पिता और भुवन चंद्र खंडूड़ी अपने मामा हेमवती नंदन बहुगुणा की राजनीतिक विरासत के बूते उत्तराखंड की राजनीति में उतरे हैं। यही विरासत दोनों नेता अपनी संतानों को सौंपना चाहते हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि इनमें किसका जनता राजतिलक करती है। पूरी खबर यहां पढ़ें।

– बागियों ने इस चुनाव में अहम दांव खेला है। कांग्रेस के बागी नेताओं को बीजेपी से टिकट देने से कई बीजेपी नेता नाराज हो गए थे और उन्होंने पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने चुनाव से 9 दिन पहले 33 बागी नेताओं को पार्टी से निकाल दिया था। बीजेपी द्वारा कांग्रेस के बागी विधायकों को टिकट दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पर कांग्रेस के बागी विधायकों को गुमराह करने का आरोप लगाया था। पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर 18 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर पार्टी में असंतोष नजर आया था। जिसके बाद 10 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के पुराने नेताओं ने बागी तेवर दिखाते हुए अलग से चुनाव लड़ा था। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– एक चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में बीजेपी को उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत का अनुमान जताया गया है। ‘द वीक-हंसा रिसर्च’ द्वारा कराये गए सर्वेक्षण में कहा गया कि भाजपा को 70 सदस्यीय सदन में 37 से 39 सीटें मिलेंगी जबकि सत्तारूढ़ कांग्रेस को 27-29 सीटें दी गईं हैं। बसपा को एक से तीन सीटों मिलने का पूर्वानुमान लगाया गया है। वहीं बीजेपी का दावा है कि पार्टी उत्तराखंड में आसानी से बहुमत हासिल करेगी। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– उत्तराखंड विधानसभा में 200 करोड़पति कैंडिडट मैदान में उतरे हैं। जबकि 91 उम्मीदवारों ने बताया है कि उनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। नई दिल्ली के एसोसिएशन फोर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स के मुताबिक ‘637 उम्मीदवारों के विश्लेषण के अनुसार उनमें से 200 (करीब 31 फीसदी) प्रत्याशी करोड़पति हैं।’ एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी हिसाब से कांग्रेस के कुल 70 उम्मीदवारों में से 51 करोड़पति हैं जबकि भाजपा के 70 प्रत्याशियों में से 48 करोड़पति हैं। बसपा के 69 उम्मीदवारों में 19, उक्रांद के 55 उम्मीदवारों में 13, सपा के 20 उम्मीदवारों में चार, और 261 निर्दलीय उम्मीदवारों में 53 ने अपने पास एक करोड़ से अधिक की संपत्ति होने की घोषणा की है। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

– चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने जनता को लुभाने वाले वादे किये हैं। भाजपा के दृष्टिपत्र के जवाब में कांग्रेस ने भी अपना संकल्पपत्र जारी किया था। और सूबे में सरकार बनने पर पहाड़ों से पलायन रोकने और बेरोजगार युवकों को रोजगार देने, मेधावी छात्रों को स्मार्ट फोन देने, सीमाई गांवों में पलायन रोकने के लिए शिक्षा स्वास्थ, सड़क और बिजली देकर विकसित करने का वायदा किया था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में रोजगार, पलायन जैसे अहम मुद्दों को तरजीह दी थी। बीजेपी ने मेनफेस्टों में कहा था कि अगर भाजपा की सरकार आई तो रिक्त पदों पर 6 माह में भर्तियां हो जाएंगी। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सौ दिन में खंडूड़ी का लोकायुक्त एक्ट लागू होगा। पूरी रिपोर्ट यहां पढ़ें।

First Published on March 11, 2017 6:00 am