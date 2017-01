उत्तराखंड चुनाव: कांग्रेस ने शुरू किया डिजिटल अभियान – ‘अच्छे दिन’ का जवाब ‘हरदा को बोलो’ से

उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस हाईटेक प्रचार करेगी। कांग्रेस उत्तराखंड के चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया का सहारा पहली बार लेने जा रही है। उत्तराखंड में कांग्रेस इज्जत दांव पर लगी है। सत्ता में दोबारा आने के लिए कांग्रेस कोई भी कोर-कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने डिजिटल अभियान शुरू किया है-‘हरदा को बोलो’। यह जादुई नारा कांग्रेस ने दिया है। ‘हरदा को बोलो’ अभियान के तहत जनता को लुभाने के लिए कांग्रेस ने जनता से यह वादा किया है कि वह दोबारा सत्ता में आई तो सौ दिन में समस्याओं का समाधान करेंगी।

कांगे्रस ने सत्ता को फिर से हासिल करने के लिए जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर ‘अच्छे दिन आएंगे’ के नारे का दूसरा संस्करण ‘हरदा को बोलो’ का सहारा लेने में कोई परहेज नहीं किया, जबकि कांग्रेस खुद मोदी के ह्यअच्छे दिन आएंगेह्ण के नारे की खिल्ली उड़ाने से बाज नहीं आती है। और भाजपा चुनावी प्रबंधन के गुरु प्रशांत किशोर उर्फ पीके के चुनावी निर्देशन में ‘हरदा को बोलो’ के जुमले का सहारा लेकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ना चाहती है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार अग्रवाल कहते हैं कि सत्ता में पार्टी दोबारा आएगी तो सरकार गठन के तुरंत बाद जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। जो सौ दिन में जनता की समस्याओं को हल करेगी। प्रचार करने के लिए कांग्रेस ने व्यापक स्तर पर पूरे प्रदेश में पर्चे बांटे गए हैं। कांग्रेस ने ह्यहरदा को बोलो- डिजिटल अभियान के अलावा एक ट्विटर खाते का भी शुभारंभ किया है।

इस ट्विटर के मार्फत मुख्यमंत्री हरीश रावत बागी कांग्रेसियों को और भाजपाइयों पर कड़ा हमला कर रहे हैं। रावत ने ट्विटर पर भाजपा पर तंज कसते हुए लिखा है कि उत्तराखंड में भाजपा की स्थिति न सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम-लट्ठा जैसे हालात पैदा हो गए हैं। भाजपा अभी सत्ता में आई नहीं और भाजपा में हर कोई मुख्यमंत्री बनकर सीना ताने घूम रहा है। कांगे्रस ने एक नारा और दिया है-बागियों के संग संवारेंगे उत्तराखंड। कांग्रेस का इस बार नारा है उत्तराखंड खुशहाल, रावत पूरे पांच साल। एक और नारा है -कीजिए अपनी समस्याओं को साझा-सौ दिन में हमारा उनको हल करने का वादा। इस तरह कांगे्रस डिजिटल तकनीक से चुनाव प्रचार का सहार लेकर सत्ता में बने रहने के लिए इन चुनावी नारों का जोरशोर से प्रचार कर रही है। अब देखना है कि कांग्रेस इन चुनावी जुमलोें के सहारे सत्ता की दहलीज पर दोबारा पहुंच पाती है या नहीं।

जादुई वादा

‘’हरदा को बोलो’ लोग लुभावन अभियान के तहत जनता से कांग्रेस यह जादुई वादा कर रही है कि हरदा

यानी हरीश रावत फिर से सत्ता में आए तो वे सौ दिन में जादू की तरह वोटरों की सभी समस्याओं को हल कर देंगे।

’मोबाइल धारकों को मुख्यमंत्री रावत का एक संदेश भी उन्हीं की आवाज में पहुंच रहा है।

जनता से अपील की जा रही है कि वह अपनी समस्याओं को सौ दिन में हल करने के लिए

फोन नंबर 8090680906 वाट्स ऐप कर दर्ज करवा सकती है।

’साथ ही डब्लूडब्लूडब्लू डॉट हरदा को बोलो डॉट कॉम वेबसाइट भी बनाई गई है। जो व्यक्ति

वाटस, ऐप या वेबसाइट पर अपनी समस्या भेजेगा उसको एक रसीद भी मिलेगी।

’हरीश रावत शिकायतकर्ता को यह वादा करते हुए एक संदेश भेजेंगे कि यदि वे दोबारा

मुख्यमंत्री बने तो वे सौ दिन में उनकी समस्या हल करेंगे।

