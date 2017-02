उत्तराखंड: प्रचार के आखिरी चरण में चले तीखे तीर, कांग्रेस ने 40 साल लटकाए रखा OROP- पीएम मोदी

उत्तराखंड की सभी 70 सीटों और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए चुनाव प्रचार अभियान सोमवार शाम थम जाएगा। प्रचार के आखिरी चरण में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर व कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में चुनावी सभाएं की तो कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रोड शो में भीड़ जुटाई दोनों ने ही विरोधी पार्टियों पर तीखे हमले बोले। उधर, उत्तर प्रदेश में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, रालोद प्रमुख अजित सिंह और बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले दौर के चुनाव में अपनी-अपनी बढ़त का दावा किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उत्तराखंड का तूफानी चुनावी दौरा किया और पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर व कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ में चुनावी सभाएं की। पिथौरागढ़ मुख्यमंत्री हरीश रावत का राजनीतिक गढ़ माना जाता है और यह उनका गृह जिला है।

दागी सरकार है जिसने उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि को कलंकित कर दिया है। उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 16 साल पहले उत्तराखंड राज्य बनाया था और अब वे इस राज्य को सवारेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने उत्तराखंड की दुर्दशा करके रख दी है। आने वाले पांच साल उत्तराखंड की भविष्य के लिए बहुत ही अहम हैं। इन पांच सालों में उत्तराखंड का भविष्य तय होगा। पूर्व फौजियों को भाजपा की ओर से आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने फौजियों के सम्मान के लिए वन रैंक वन पेंशन के मुद्दे को हल किया और फौजियों की दिक्कतों को दूर करने का प्रयास किया। जबकि कांग्रेस ने देश में 60 साल तक राज किया और फौजियों की वन रैंक वन पेंशन की मांग को 40 साल तक लटकाए रखा। कांग्रेस ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए का हिसाब लगाया था जबकि उनकी सरकार के यथार्थवादी आकलन से यह रकम 12000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की निकली। उन्होंने कहा कि अब तक हम 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान कर चुके हैं और बाकी का भुगतान भी जल्दी ही कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने फौजियों के लिए देश के कोने कोने में कई अस्पताल खुलवाए। साथ ही केंद्र सरकार फौजियों को सेवानिवृत्ति के बाद कौशल विकास प्रशिक्षण देगी ताकि छोटी आयु में सेवानिवृति के बाद फौजी अन्य स्थानों पर अच्छी नौकरी पा सकें।

प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वाले नेताओं को हमारी बहादुर सेना के वीर जवानों के सम्मान की कोई परवाह नहीं है। सर्जिकल स्ट्राइक भारत के इतिहास की एक बड़ी घटना है और दुनिया ने भारतीय सेना की वीरता का लोहा माना है। मुख्यमंत्री रावत पर पिथौरागढ़ जिले की अपनी धारचूला विधानसभा के लोगों का सामना करने का साहस न होने का दावा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने लोगों को ठगने के अपराध बोध ने उन्हें यहां से मैदान की ओर भागने और वहीं से चुनाव लड़ने को मजबूर कर दिया। इससे पहले, श्रीनगर गढ़वाल में एक अन्य जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर एक बार फिर उसी समाजवादी पार्टी की गोद में जा बैठने का आरोप लगाया जिसकी सरकार ने नब्बे के दशक में पृथक राज्य आंदोलन के दौरान लोगों पर अत्याचार किए, गोलियां चलार्इं और माताओं के साथ बलात्कार किया। उन्होंने कहा कि इस कांग्रेस ने उत्तराखंड में जनता के बलिदानों और उनके घावों पर नमक छिड़कने और तेजाब डालने का पाप किया है। रावत को सीधा निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज जो सीएम हैं, उन्होंने उत्तराखंड के विरोध में क्या नहीं किया। ये मुख्यमंत्री पिछले दरवाजे से घुस कर सत्ता में आ गए हैं वरना जनता इन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने देती।

मोदी ने सूबे की जनता से रावत सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील करते हुए कहा कि भाजपा उत्तराखंड को भ्रष्टाचार प्रदेश बनाएगी। केंद्र सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में साक्षात्कार बंद कर दिए हैं ताकि इन नौकरियों को पाने में भ्रष्टाचार न हो। उत्तराखंड मे भाजपा की सरकार बनने के बाद भी यहां भी इन श्रेणियों की नौकरियों में साक्षात्कार बंद कर दिए जाएंगे। मोदी ने कहा कि बेइमानों के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी और उनकी सरकार ईमानदारों की रक्षा करेगी। मोदी की चुनावी सभा में पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी और अजय भट्ट ने भी विचार रखे।

First Published on February 13, 2017 1:03 am