उत्तराखंड चुनाव: भारी बारिश के कारण तैयारियों में हो रही है परेशानी, कर्णप्रयाग सीट पर आज होगा मतदान

चमोली जिले की कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर गुरुवार को को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। बुधवार तड़के से ही भारी बारिश के कारण मतदान कराने वाली पोलिंग पार्टिंयों को मतदान केंद्रों में पहुंचने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। पर्वतीय क्षेत्र वाला कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में बारिश के चलते मतदान में भारी गिरावट आने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को भी बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। सरकारी अमले को चुनावी इंतजाम करने में कठनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी चुनावी तैयारी को लेकर परेशानी झेलनी पड़ रही है।

कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक मतदान होगा। बसपा के उम्मीदवार कुलदीप सिंह कनवासी की सड़क दुर्घटना में मौत के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था। कनवासी की जगह बसपा ने उनकी पत्नी ज्योति कनवासी को उम्मीदवार बनाया है।

भाजपा, कांग्रेस और बसपा के नेताओं ने अपने-अपने दलों के उम्मीदवारों को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। उत्तराखंड के सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी मत्तू दास ने बताया कि कर्णप्रयाग विधानसभा सीट के लिए सभी चुनावी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है।

चमोली जिले की पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शनी ने बताया कि कर्णप्रयाग विधानसभा सीट के लिए शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए सभी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और मतदान सुचारू तरीके से कराने के लिए भारत-तिब्बत सीमा सुरक्षा बल की तीन कंपनियां, पीएसी की दो कंपनियां, उत्तराखंड पुलिस के आठ सौ जवान और 41 वनकर्मी कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में तैनात किए गए हैं।

चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कर्णप्रयाग में नौ उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। यहां 90 हजार 968 मतदाता है जिनमें से 45 हजार 835 पुरुष और 45 हजार 132 महिला मतदाता हैं। इस सीट पर कुल 169 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। भाजपा की ओर से सुरेंद्र सिंह नेगी, कांग्र्रेस से विधानसभा उपाध्यक्ष डॉ अनसुया प्रसाद मैखूरी व बसपा से ज्योति कनवासी चुनाव मैदान में हैं। इस सीट पर तिकोना मुकाबला है।

First Published on March 9, 2017 5:22 am