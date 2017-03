उत्तराखंड चुनाव: घात-प्रतिघात के बीच कर्णप्रयाग में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर

अब उत्तराखंड के भाजपा, कांग्रेस और बसपा के दिग्गज नेताओं की नजरें नौ मार्च को कर्णप्रयाग में होने वाले विधानसभा चुनाव पर टिकी हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र से बसपा के उम्मीदवार कुलदीप सिंह कनवासी की 12 फरवरी को सड़क दुर्घटना में मौत हो जाने के कारण इस सीट पर चुनाव स्थगित हो गया था। अब सीट पर चुनाव आयोग ने नौ मार्च को चुनाव कराने का एलान किया है। कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाजपा के दिग्गज नेता सतपाल महाराज की साख दांव पर लगी है। यह सीट इस वक्त सबसे खास बन गई है। भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेता कर्णप्रयाग विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार में जुट गए है। कांग्रेस की ओर से अब तक मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट, सतपाल महाराज और विजय बहुगुणा व बसपा की ओर से भृगुराशन राव कर्णप्रयाग का दौरा कर चुके हैं।

कर्णप्रयाग विधानसभा सीट से कांग्रेस से विधानसभा उपाध्यक्ष अनसुइया प्रसाद मेखुरी, भाजपा से सुरेंद्र सिंह नेगी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से इंदिरा मेखुरी, यूकेडी बलवंत सिंह नेगी और बसपा की ओर से कुलदीप सिंह कनवासी समेत नौ उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। बसपा के कुलदीप की मृत्यु के बाद बसपा ने उनकी पत्नी ज्योति कनवासी को चुनाव मैदान में उतारने का निर्णय लिया है ताकि उनके पति की मृत्यु के बाद उपजी सहानुभूति को भुनाया जा सके। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के लिए चुनाव में कई मुश्किलें खड़ी हो सकती हंै। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भृगुराशन राव का कहना है कि बसपा कर्णप्रयाग चुनाव को पूरी मजबूती के साथ लड़ेगी। हमें उम्मीद है कि कर्णप्रयाग की जनता कुलदीप की पत्नी ज्योति को चुनाव अवश्य जिताएगी। वहीं कांग्रेस के लिए यह सीट सबसे महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीट पर विधानसभा के उपाध्यक्ष अनसुइया मेखुरी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव मैदान में है।

मेखुरी भाजपा नेता सतपाल महाराज के खास रहे हैं, परंतु कांग्रेस के बागी विधायकों के साथ भाजपा में जाने की बजाय मेखुरी ने हरीश रावत के साथ कांग्रेस में ही रहने का फैसला किया था। इससे सतपाल महाराज मेखुरी से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। वे महाराज किसी भी सूरत में मेखुरी को इस सीट पर जीतने देना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री हरीश रावत मेखुरी को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हुए हैं। रावत ने खुद मेखुरी के चुनाव की कमान थाम रखी है। इसलिए इस सीट पर रावत और महाराज की राजनीतिक साख दांव पर लगी है। कर्णप्रयाग विधानसभा चुनाव में नंदा राजजात और गैरसैंण सबसे ज्यादा अहम मुद्दे हैं। हरीश रावत ने नंदा राजजात यात्रा को मुख्य फोकस बनाते हुए नंदा राजजात विकास प्रधिकरण बनाने का एलान किया है। उत्तराखंड के पर्वतीय लोग गैरसैंण को राजधानी बनाने के लिए बहुत भावुक हैं। रावत और विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने गैरसैंण को लेकर भाजपा पर करारा हमला किया है। दोनों ने सवाल उठाया है कि भाजपा ने अपने चुनावी दÞृष्टिपत्र में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बजाय ग्रीष्मकालीन के रूप में क्यों शामिल किया है।

गैरसैंण के मुद्दे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने विधानसभा सत्र में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव क्यों नहीं रखा। अगर कांग्रेस सरकार गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का प्रस्ताव सदन में रखती तो भाजपा उसका समर्थन करती। कर्णप्रयाग में सबसे ज्यादा बार प्रतिनिधित्व डॉक्टर शिवानंद नौटियाल का रहा। नौटियाल 1972 से 1991 तक पांच बार इस क्षेत्र से विधायक रहे हैं। 1991 में भाजपा नेता रमेश पोखरियाल निशंक ने नौटियाल को चुनाव हराकर इस सीट पर कब्जा जमाया। निशंक इस सीट से लगातार तीन बार विधायक रहे हैं।

