उत्तराखंड चुनाव: रावत पहुंचे सचिवालय, भाजपा हुई नाराज

उत्तराखंड में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाजपा के नेताओं के बीच अब जुबानी जंग और ज्यादा बढ़ गई है। हरीश रावत ने मतदान के रोज बाद सचिवालय पहुंचकर कुछ सरकारी कामकाज निपटाया और सूबे के अधिकारियों को कुछ दिशा-निर्देश दिए। रावत के सचिवालय में पहुंचते ही सूबे की राजनीति गरमागई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सचिवालय में जाकर जिस तरह से कुछ फाइलों को निपटाया है उससे आर्दश चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ी हैं। भाजपा के आरोप के जवाब में मुख्यमंत्री रावत ने कहा, ‘मैं संविधान के मुताबिक पूर्ण रूप से अधिकार संपन्न मुख्यमंत्री हूं।’ मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय में अधिकारियों को बीते दिनों उत्तराखंड में आए भूकम्प को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव को आवश्यक निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री सचिवालय में एक घंटा रहे इस बीच उनसे मिलने प्रमुख सचिव आनंदवर्द्धन, वित्त और आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी समेत कई अधिकारी पहुंचे। इन अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने कई मौखिक आदेश दिए।

मुख्यमंत्री के सचिवालय पहुंचने की खबर जब भाजपाइयों को मिली तो उन्होंने जमकर हंगामा किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा, ‘हमें प्रदेश के मुख्यमंत्री के सचिवालय में बैठने पर कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सचिवालय में बैठकर कुछ फाइलें निपटाईंं उस पर भाजपा को सख्त एतराज है। मुख्यमंत्री समेत किसी भी मंत्री को सरकारी फाइलें निपटाने का कोई अधिकार नहीं है। संविधान की दुहाई देने वाले कांग्रेसी ही संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं।’ उन्होंने कहा कि इस मामले की चुनाव आयोग में शिकायत की गई है। आयोग को इस मामले में सख्त रवैया अपनाना चाहिए।मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि भाजपाई मुझे कामकाज का तरीका न समझाएं आचार संहिता लागू रहते संसद में देश का बजट पेश किया गया।

भाजपा नेताओं पर कटाक्ष करते हुए रावत ने कहा, ‘मुझे इस बात का अच्छी तरह से ज्ञान है कि आचार संहिता के दौरान क्या-क्या काम किए जा सकते हैं और क्या नहीं।’ उन्होंने कहा कि विधानसभा भंग होने तक मैं सूबे का मुख्यमंत्री हूं। वहीं भाजपा नेताओं को जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने कहा, ‘हमें अच्छी तरह मालूम है कि चुनाव आयोग के निर्देश का पालन कैसे होता है। राज्य में अजय भट्ट नेता प्रतिपक्ष बने हुए हैं, जबतक नई सरकार का गंठन नहीं हो जाता वे नेता प्रतिपक्ष रहेगें। बिना किसी बात के भाजपाइयों को राई का पहाड़ बनाने की आदत है। भापजा अपनी हंसी खुद ही उड़वा रही है।’ उत्तराखंड की मुख्यमंत्री निर्वाचन अधिकारी राधा रतूड़ी का कहना है कि मुख्यमंत्री अपने कार्यालय में बैठक कर सकते है। वो नीतिगत फैसले और नए कार्यों को छोड़कर अन्य मामलों और अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे सकते हैं।

उत्तर प्रदेश चुनाव 2017: राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने रायबरेली में किए पीएम मोदी पर हमले

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 19, 2017 3:59 am