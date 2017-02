उत्तराखंड चुनाव: भाजपा के दृष्टिपत्र के जवाब में कांग्रेस का संकल्प पत्र

भाजपा के दृष्टिपत्र के जवाब में रविवार को कांग्रेस ने भी अपना घोषणापत्र जारी किया जिसे संकल्पपत्र का नाम दिया है। इसमें उत्तराखंड के हर वर्ग को रिझाने के लिए लंबे चौड़े वायदे किए गए है। घोषणा पत्र में हरीश रावत सरकार की जमकर तारीफ की गई है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में बेरोजगार युवकों को सौ दिन के भीतर रोजगार देने और साथ ही हर परिवार के एक बेरोजगार युवक को ढाई हजार रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देने का भरोसा दिया है। संकल्पपत्र में फिर दोहराया गया है कि राज्य में कांग्रेस सरकार बनी तो वह कांग्रेस बेरोजगार भत्ता कार्ड बांटेगी।

कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से लंबे चौड़े वादों के साथ चुनावी घोषणापत्र उत्तराखंड की जनता को समर्पित किया। घोषणापत्र जारी करते वक्त मुख्यमंत्री हरीश रावत, केंद्रीय प्रभारी अंबिका सोनी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और कांग्रेस के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र कुमार अग्रवाल मौजूद थे।

संकल्पपत्र में कांग्रेस ने पचास फीसद फोकस पहाड़ों से पलायन रोकने और बेरोजगार युवकों को रोजगार देने, मेधावी छात्रों को स्मार्ट फोन देने, सीमाई गांवों में पलायन रोकने के लिए शिक्षा स्वास्थ, सड़क और बिजली देकर विकसित करने का वायदा किया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा के दृष्टिपत्र की खिल्ली उड़ाते हुए उसे धुंधली दृष्टि की संज्ञा दी। उन्होंने भाजपा के घोषणापत्र को संकल्पहीन बताया। रावत ने कहा कि अब उत्तराखंड को एक ऐसे रोडमैप की जरूरत है जिससे राज्य का तेजी से विकास हो। कांग्रेस ने अपने संकल्पपत्र में सन 2020 तक पहाड़ो से पलायन रोकने और 2022 तक पलायन वाले क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने का वादा किया है।

कांग्रेस ने अपने संकल्पपत्र में नए जिले बनाने का वायदा किया है। साथ ही युवकों में कौशल विकास को बढ़ावा देने का वायदा किया है ताकि उत्तराखंड के युवक नौकरी मांगने की बजाय नौकरी देने वाले बनें। संकल्पपत्र में आपदा प्रबंधन पर भी खास ध्यान दिया गया है। महिलाओं को लुभाने के लिए कांग्रेस ने संकल्पपत्र में महिला आर्थिक सशक्तीकरण की बात कहीं है। इंदिरा अम्मा भोजनालय की तर्ज पर इंदिरा दुग्ध मंडल बनाने और साथ ही सिडकुल में सौ एकड़ जमीन महिला उद्यमियों को देने का वादा कांग्रेस ने अपने संकल्पपत्र में किया है। 2017 तक कांग्रेस ने सरकारी नौकरियों में सभी अरक्षित वर्गों के लिए खाली पड़े पदों को भरने का वादा करके दलित और पिछड़े समुदायों को अपनी ओर आकर्षित करने का कांग्रेस ने अपने संकल्पपत्र में प्रयास किया। मुसलिम समाज के वोट बटोरने के लिए कांग्रेस ने संकल्पपत्र में बड़े जोशखरोश से राज्य में मदरसा शिक्षा व्यवस्था के आधुनिकीकरण करने का एलान किया गया है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कांग्रेस के संकल्पपत्र को झूठा पत्र बताते हुए कहा कि कांग्रेस का संकल्पपत्र शराब की नई बोतल में पुरानी शराब है क्योंकि कांग्रेस की सरकार खनन माफियाओं, वन माफियाओं, भूमाफिया और शराब माफिया की सरकार है।

First Published on February 6, 2017 3:46 am