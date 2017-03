उत्तराखंड चुनाव: हरदा की एकला चलो की नीति ले डूबी, कांग्रेस की शर्मनाक हार

इस बार उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। राज्य में कांग्रेस मात्र 11 सीटों पर सिमटकर रह गई। सूबे में अब तक हुए तीन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इतनी शर्मनाक हार पहले कभी नहीं मिली। कांग्रेस के मुख्य चुनावी चेहरे मुख्यमंत्री हरीश रावत को राज्य की जनता ने पूरी तरह नकार दिया। रावत खुद ऊधमसिंह नगर जिले की किच्छा और ग्रामीण हरिद्वार दोनों सीटों से हार गए। सूबे में कांग्रेस की इतनी बुरी हार से रावत की राजनीतिक मुश्किलें बढ़ गई हैं। रावत को गुमान था कि वह अपने बूते कांग्रेस की चुनावी नैया पार लगा देंगे। उनके अति आत्मविश्वास के कारण ही कांग्रेस की यह गत हुई। चुनावी प्रबंधन के गुरु प्रशांत कुमार उर्फ पीके की चुनावी रणनीति भी पूरी तरह नाकाम रही। उन्होंने उत्तराखंड में पूरी चुनावी रणनीति हरीश रावत को फोकस कर बनाई थी। पीके ने कांग्रेस को नारा दिया था- ‘उत्तराखंड रहे खुशहाल, रावत पूरे पांच साल’। उनके इस नारे को सूबे की जनता ने नकार दिया।

उत्तराखंड में पिछले साल 18 मार्च को ही कांग्रेस के नौ बागी विधायकों ने रावत सरकार के खिलाफ बगावत कर कांग्रेस के ताबूत पर कील ठोक दी थी। कांग्रेस में रावत के खिलाफ पनप रहे असंतोष को पार्टी आलाकमान नहीं भांप पाया। बागी कांग्रेसियों के नेता विजय बहुगुणा अपने चहेते दो विधायकों को रावत सरकार में मंत्री बनवाना चाहते थे और खुद के लिए राज्यसभा सीट चाहते थे। लेकिन रावत और कांग्रेस आलाकमान खासकर राहुल गांधी ने उनकी यह मांग नहीं मानी। इससे कांग्रेस विधायकों में गुस्सा बढ़ता गया।

पिछले साल 10 मई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रावत भले ही अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे हों लेकिन रावत के खिलाफ कांग्रेस में असंतोष जारी रहा। विधानसभा चुनाव की घोषणा के ऐन मौके पर कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा यशपाल आर्य अपने बेटे संजीव आर्य के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इससे कांग्रेस से दलित मतदाताओं का मोहभंग हो गया और इन चुनावों में उन्होंने भाजपा को वोट दिया। कांग्रेस के दिग्गज नेता नारायण दत्त तिवारी और विजय बहुगुणा के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने से उत्तराखंड के ब्राह्मण मतदाता भी भाजपा में चला गया। ठाकुर नेता सतपाल महाराज के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने से गढ़वाल का ठाकुर मतदाता भी भाजपा में चला गया। रावत की नाकामी यह रही कि उनकी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय से भी पटरी नहीं बैठी। संगठन की उपेक्षा भी महंगी पड़ी। हरीश रावत की एकला चलो की नीति के कारण कांग्रेस में फूट पड़ती गई और उसके असरदार नेता एक-एक कर भाजपा में शामिल होते गए। रावत कांग्रेस के कुनबे को एक साथ नहीं रख पाए। उनकी यह नाकामी उन्हें और कांग्रेस को चुनाव में ले डूबी। रावत के राजनीतिक नेतृत्व पर भी अब कई सवालिया निशान लग गए हैं।

अब रावत सूबे की कांग्रेस की राजनीति में हाशिए में चले गए हैं। कांग्रेस इस बार विधानसभा चुनाव में 11 सीटों पर सिमट कर रह गई। 2012 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 32 सीटें जीती थीं। 2007 के विधानसभा चुनाव में उसे 21 सीटें मिली थीं। दूसरी ओर इस बार चुनाव में भाजपा को 57 सीटें मिली हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 31 सीटें मिली थीं। इस बार बसपा और उत्तराखंड क्रांति दल (उक्रांद) का खाता भी नहीं खुल पाया। पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा को तीन और उक्रांद को एक सीट मिली थी। हरीश रावत ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा और ग्रामीण हरिद्वार दोनों सीटों से हार गए। रावत हरिद्वार ग्रामीण सीट पर मौजूदा भाजपा विधायक स्वामी यतीश्वरानंद से 12,268 मतों से हारे और किच्छा सीट पर भाजपा के मौजूदा विधायक राजेश शुक्ला से 2127 मतों से हारे। कुमाऊं का ठाकुर नेता होने के कारण माना जा रहा था कि कांग्रेस कुमाऊं में भाजपा पर भारी पड़ेगी। लेकिन वहां कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। ऊधमसिंह नगर जिले में कांग्रेस नौ सीटों में से मात्र एक सीट जसपुर ही जीत पाई। आठ सीटों पर भाजपा जीती। हरिद्वार जिले की 11 सीटों में से कांग्रेस मात्र तीन सीटें ही जीत पाई। यहां भाजपा को आठ सीटें मिलीं। रावत ने कांग्रेस के बागी 12 पूर्व विधायकों को चुनाव में हराने का एलान किया था। लेकिन इनमें से दस विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे। बागी कांग्रेसियों के नेता विजय बहुगुणा अपने बेटे सौरभ को सितारगंज से जिताने में कामयाब रहे।

First Published on March 12, 2017 3:54 am