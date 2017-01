उत्तराखंड: BJP के तीन पूर्व विधायकों ने दिया इस्तीफा, निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान

उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर छिड़ा सियासी घमासान अब तक नहीं रुका है। भाजपा के तीन पूर्व विधायकों ने इस्तीफा देकर भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ने का एलान किया है। इनमें नरेंद्रनगर से भाजपा के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र सिंह रावत, रुड़की के पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन के साथ उत्तरकाशी के भाजपा के वरिष्ठ नेता सूरत राम नौटियाल शामिल है। वहीं दूसरी ओर यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र की मौजूदा विधायक विजया बड़थवाल ने बागी रुख अपनाते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट से इस्तीफा मांगते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी पर कई आरोप जड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे तीन बार से लगातार विधायक चुनी आ रही हैं, लेकिन उनका टिकट बिना किसी कारण से काट दिया गया। पत्रकारों से बात करते हुए विजया बड़थ्वाल फफक-फफक कर रो पड़ी। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री सांसद भुवन चंद्र खंडूड़ी के पुत्री मोह के कारण उनका टिकट कटा।

उन्होंने कहा कि वे भाजपा में समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती रहेंगी। भाजपा नेताओं पर कड़ा प्रहार करते हुÞए विजया बडथ्वाल ने कहा कि जिस तरह से भाजपा अपना चरित्र, चेहरा, चाल और चिंतन खोती जा रही है, वह चिंता का विषय है। भाजपा अपनी मूल विचारधारा को भूल गई है। पहाड़ के लोगों के भोलेपन को भाजपा हाईकमान उनकी कमजोरी न समझे। भाजपा को सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने कहा कि उनके सामने सभी विकल्प खुले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री खंडूडी पर तंज कसते हुए बड़थ्वाल ने कहा कि वे अब तक इमानदारी का मुखौटा पहने हुए थे। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आवाज उठाने वाले खंडूड़ी आज दलबदलुओं और भ्रष्टाचारियों के साथ खडे हैं। पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने कहा कि परिवारवाद और अवसरवाद की राजनीति के चलते उनकी राजनीतिक हत्या की गई है। वे कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लडेंगे। भाजपा पर अपनी मूल धारा से हटने का आरोप लगाते हुए रुड़की के पूर्व विधायक सुरेश चंद्र जैन ने भी भाजपा से इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का एलान किया है।

चौबट्टाखाल से भाजपा के मौजूदा विधायक और पूर्व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। केदारनाथ की पूर्व विधायक और भाजपा नेता आशा नौटियाल, पुरौला के पूर्व विधायक राजकुमार, अल्मोड़ा से भाजपा के पूर्व विधायक कैलाश शर्मा और काशीपुर से पूर्व भाजपा विधायक राजीव अग्रवाल ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। भाजपा में बागी कांग्रेसी पूर्व विधायकों को टिकट देने को लेकर बगावत हो गई है।

इस समय भाजपा में बाहरियों और वफादारों को लेकर भीषण संकट चल रहा है। भाजपा ने कोटद्वार से शैलेंद्र रावत की बजाए हरक सिंह रावत को टिकट दिया है। नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत की बजाए बागी कांग्रेसी सुबोध उनियाल और चौबट्टाखाल से तीरथ सिंह रावत का टिकट काटकर सतपाल महाराज को और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र से विजया बड़थ्वाल का टिकट काटकर खंडूडी की बेटी रितु खंडूड़ी और रुड़की से सुरेश जैन का टिकट काटकर बागी कांग्रेसी प्रदीप बत्रा को टिकट दे दिया है।

भाजपा के राज्य प्रभारी श्याम जाजू का कहना है कि पार्टी के नाराज नेताओं को मना लिया जाएगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट का कहना है कि पार्टी के असंतुष्ट नेताओं से बातचीत चल रही है और जल्द ही असंतुष्ट नेता पार्टी की मुख्य धारा में लौट जाएंगे। उन्होंने कहा कि अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भाजपा के बागी नेताओं पर दांव खेलने के लिए उन पर नजर गड़ाए हुए हैं।

First Published on January 21, 2017 1:35 am