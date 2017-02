उत्तराखंड चुनाव: भाजपा का दो तिहाई बहुमत से जीतने का दावा

विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में भाजपा जिस एक राज्य में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखती है, वह उत्तराखंड है। इस पर्वतीय सूबे में वैसे भी परंपरा अभी तक यही रही है कि एक बार भाजपा तो अगली बार कांग्रेस जीती। इस बार कांग्रेस के पास क्षत्रपों की कमी है तो भाजपा को दलबदलुओं के चक्कर में असंतोष से जूझना पड़ रहा है। इसके बावजूद श्याम जाजू का दावा है कि इस बार मतदाता भाजपा के पक्ष में निर्णायक जनादेश देंगे। 2007 और 2012 के चुनाव में क्रमश: भाजपा और कांग्रेस को बहुमत नहीं मिल पाया था और सरकार जोड़-तोड़ से बनी थी।

श्याम जाजू भाजपा की तरफ से उत्तराखंड के प्रभारी हैं। वे अमित शाह की टीम में पार्टी के उपाध्यक्ष हैं। पिछले साल भाजपा हरीश रावत सरकार को दल बदल के जरिए अपदस्थ करने में अदालत से मात खा गई थी। उस झटके का हिसाब चुकाने के लिए श्याम जाजू ने पिछले एक महीने से देहरादून में डेरा डाल रखा था। इस सूबे के चुनाव नतीजे श्याम जाजू की व्यूह रचना और सियासी कौशल का इम्तिहान होंगे। जनसत्ता से बातचीत में जाजू ने दावा किया कि उत्तराखंड में भाजपा दो तिहाई बहुमत हासिल करेगी। मतदाताओं ने कांग्रेस सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार से त्रस्त होने के कारण रिकार्ड मतदान किया है। दिलचस्प पहलू यह है कि इस चुनाव में भाजपा के 25 प्रत्याशी पूर्व कांग्रेसी हैं। पार्टी नेतृत्व को इसी वजह से कार्यकर्ताओं और टिकटार्थियों के असंतोष का भी शुरू में सामना करना पड़ा। बागियों को मनाने के लिए जाजू ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जाजू ने सभी 70 सीटों पर ध्यान दिया। जमीनी स्तर पर कहीं भी कमी दिखी तो उसे तत्काल दूर करने का प्रयास किया। प्रचार से लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं के दौरों का प्रबंधन भी उन्हीं के जिम्मे रहा। जाजू को पूर्व कांग्रेसियों और मूल भाजपाइयों में समन्वय बनाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। उनका दावा है कि उत्तराखंड में भाजपा को नोटबंदी से कोई नुकसान नहीं पहुंंचा।

अलबत्ता पार्टी कार्यकर्ता लोगों को नोटबंदी के फायदे समझाने में सफल रहे।

First Published on February 20, 2017 4:18 am