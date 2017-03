यूपी विधानसभा चुनाव नतीजे 2017: बाहुबली, डॉन, माफिया और हत्या के आरोपी उम्मीदवारों पर यूपी की जनता ने जमकर बरसाए वोट

यूपी विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने सीटों का तिहरा शतक ठोंक दिया। उसके करीब 325 उम्मीदवार जीते हैं। लेकिन इस चुनाव में कई एेसे भी उम्मीदवार जीते हैं जिनपर हत्या और माफिया में शामिल होने के टैग लगते रहे हैं। हत्या के आरोपी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और अमनमणि त्रिपाठी, जेल में बंद डॉन मुख्तार अंसारी और गैंगस्टर्स विजय मिश्रा और सुशील सिंह उन दर्जनों उम्मीदवारों में से एक हैं, जिनका आपराधिक बैकग्राउंड रहा है और जो चुनाव जीत गए हैं। सुशील सिंह ने चंदौली की सैयादराजा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। मुख्तार मऊ सदर से बीएसपी के उम्मीदवार थे। राजा भैया और अमनमणि ने कुंदा और नौटनवा सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था। जबकि मिश्रा ने ज्ञानपुर सीट से निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल (NISHAD) की तरफ से चुनाव लड़ा था।

जेल से ही चुनाव लड़ने वाले अमनमणि को शुक्रवार को बेल मिली थी। पिछले साल नवंबर में सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके मुताबिक उन्होंने अपनी पत्नी सारा की हत्या की और उसे सड़क दुर्घटना के तौर पर पेश किया था। जब शिवपाल यादव सपा के प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने अमनमणि को इसी सीट के टिकट दिया था। लेकिन जब अखिलेश यादव पार्टी अध्यक्ष बने तो उन्होंने उसका टिकट रद्द कर उसे बर्खास्त कर दिया। अमनमणि ने अपने मुख्य प्रतिद्वंदी औप सपा उम्मीदवार कौशल किशोर सिंह को 32,256 वोटों से हराया। उनकी अनुपस्थिति में की बड़ी बहन तनुश्री, अलंकिृता और अंकल अजीतमणि ने अमनमणि के लिए चुनाव प्रचार किया।

उनके पिता अमरमणि त्रिपाठी और मां मधुमणि भी मधुमिता शुक्ला हत्या कांड में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। अजीतमणि ने कहा कि नौटनवा की जनता ने हमारे परिवार पर भरोसा दिखाते हुए अमनमणि तो जीत दिलाई है। कैंपेन के दौरान सारा की मां सीमा सिंह ने दो वीडियो जारी कर नौटनवा के लोगों को आगाह किया था कि वह अमनमणि को वोट न दें क्योंकि उसने उसकी बेटी की हत्या की है। वहीं बाहुबली नेता राजा भैया ने लगातार छठी बार कुंदा सीट से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार जानकी सरन को 1,03,647 वोटों से हराया। वहीं लखनऊ जिला जेल में बंद मुख्तार ने मऊ सदर से लगातार पांचवी बार जीत हासिल की। गैंगस्टर से नेता बने बीजेपी उम्मीदवार सुशील सिंह ने बीएसपी उम्मीदवार श्याम नारायण सिंह को 14,494 वोटों से हराया।

विधानसभा चुनाव नतीजे 2017: उत्तर प्रदेश में ये चेहरे हो सकते हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार, देखें वीडियो ः

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 12, 2017 8:10 am