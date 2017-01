राम मंदिर पर जिद छोड़, यूपी में बीजेपी ने पलायन को बनाया बड़ा चुनावी एजेंडा, हर जिले में महकमा बनाने का वादा

बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपना घोषणा पत्र 28 जनवरी 2017 को जारी कर दिया है। पार्टी ने अपने घोषणापत्र में राम मंदिर की जिद को पीछे छोड़ दिया है लेकिन सांप्रदायिक तनाव के चलते कथित तौर पर हिंदू पलायन का मुद्दा उठाया है। वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर पार्टी ने कानूनी तरीके से काम करने की बात कही है। वहीं पार्टी ने अपने घोषणापत्र में प्रदेश के युवाओं को 90 फीसदी नौकरियां देने का वादा किया है और छोटे किसानों के कर्ज माफ करने का भी वादा किया है।

पार्टी ने अपने घोषणा पत्र को लोक कल्याण संकल्प पत्र का नाम दिया है। पार्टी ने वादा किया है कि सत्ता में आते ही वह सामप्रदायिक तनाव के मुद्दे पर व्हाइट पेपर लाएगी और ऐसे केसिस को डील करने के लिए हर जिले में अलग मेहकमा बनाएगी। इसके अलावा घोषणा पत्र में मुस्लिम महिलाओं से विचार-विमर्श करके तीन तलाक के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का वादा भी किया गया है। राम मंदिर के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा, “जहां तक राम मंदिर का मामला है तो प्रदेश में भाजपा की नयी सरकार भी संवैधानिक तरीकों से जल्द से जल्द राम मंदिर बनवाने के लिये प्रयत्नशील रहेगी।”

इसके अलावा उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे ज्यादा खराब हालत में रही है। घोषणा पत्र को 9 भागों में बंटा गया है। सभी लघु एवं सीमान्त किसानों का किसी भी बैंक से लिया गया सम्पूर्ण फसली कर्ज माफ करने का वादा भी किया गया है और उसके बाद जो भी कर्ज दिया जाएगा, वह ब्याजरहित होगा। पलायन के मुद्दे पर सभी जिलों में एक समिति बनाए जाने की बात कही है जो पलायन ना होना सुनिश्चित करेगी। वहीं किसी गरीब परिवार में लड़की का जन्म होगा तो उन्हें 50 हजार रुपये का विकास बॉन्ड देने की बात कही है। लड़कियों की ग्रेजुएशन के लिए अहिल्या बाई कन्या मुफ्त शिक्षा योजना के फ्री शिक्षा देने की बात की है।

इसके अलावा पार्टी ने प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के चुनावी वादे की तरह ही लैपटॉप वितरण की घोषणा की है और लैपटॉप पाने वालों को हर महीने एक जीबी इंटरनेट मुफ्त दिए जाने की बात कही है। इसके अलावा शाह ने कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने पर बुंदेलखण्ड के विकास के लिये मुख्यमंत्री कार्यालय की निगरानी में बुंदेखलण्ड विकास बोर्ड गठित किया जाएगा। ऐसा ही बोर्ड पूर्वांचल के लिये भी बनाया जाएगा। शाह ने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर सूबे में जानवरों के यांत्रिक कत्लखानों को बंद किया जाएगा।

शाह ने कहा कि कानून-व्यवस्था को मजबूत करने के लिये प्रदेश की मौजूदा सरकार द्वारा शुरू की गयी डायल-100 सेवा को उच्चीकृत करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुलिस 15 मिनट के अंदर घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर भूमाफिया, खनन माफिया पर लगाम के लिये अलग-अलग टास्क फोर्स गठित की जाएंगी। महिलाओं खासकर कॉलेज जाने वाली छात्राओं से छेड़छाड़ रोकने के लिये ‘एंटी रोमियो दल’ गठित किये जाएंगे, जो विद्यालयों के इर्द-गिर्द सक्रिय रहेंगे।

देखें वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 29, 2017 10:05 am