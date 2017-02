अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के 15 लाख वाले बयान पर ली चुटकी, कहा- 15 हजार ही डाल देते खाते में

उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आगरा में अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आगरा में एक बार फिर से साझा रैली की है। वहीं दोनों ही नेताओं ने जमकर बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। दोनों ही नेताओं ने सपा और कांग्रेस के गठबंधन को वोट करने की अपील की। राहुल और अखिलेश ने लगभग 12 किलोमीटर का रोडशो किया। रोडशो दयालबाग से शुरू होकर बिजलीघर तक लगभग तीन घंटे तक चला था। वहीं इससे पहले भी दोनों ही नेताओं ने लखनऊ में साझा रोड शो किया था।

वहीं दोनों नेता एक और रोडशो 9 फरवरी को कानपुर में भी करेंगे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी अपने अच्छे दिनों का वादा पूरा करने में नाकाम रही है। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 लाख न सही तो, 15 हजार ही डाल देते अकाउंट में। वहीं यह बात कहकर उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के पुराने 15 लाख रुपये वाले बयान पर चुटकी ली।

वहीं राहुल गांधी ने भी लोगों से पूछा कि क्या उन्हें 15 लाख रुपये मिले हैं। राहुल ने कहा कि “पीएम ने अपने उन 50 दोस्तों को ही फायदा पहुंचाया है जो बड़े व्यापारी है” इसके बाद राहुल गांधी ने केंद्रीय बजट पर निशाना साधते हुए कहा कि बजट में विकास के लिए कुछ नहीं है और नोटबंदी से गरीब आदमी परेशान है। वहीं राहुल गांधी ने अखिलेश यादव के काम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि अब जो विकास बचा है वो दोनों मिलकर पूरा करेंगे। आखिर में दोनों ही नेतओं ने मिलकर सपा-कांग्रेस गठबंधन को वोट देने की बात कही।

देखें वीडियो

First Published on February 4, 2017 10:16 am