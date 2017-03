मायावती को राज्यसभा सांसद भी नहीं रहने देंगे यूपी के ये नतीजे, 26 साल में बीएसपी का सबसे खराब प्रदर्शन

बीजेपी द्वारा 300 सीटें जीतने के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को धक्का पहुंचा है। दो दशक तक उत्तरप्रदेश की राजनीति पर धाक रखने वाली इन दोनों पार्टियों का हश्र यह होगा, शायद ही इन्होंने कभी यह सोचा हो। बीएसपी को इस चुनाव में सिर्फ 19 सीटें ही मिली हैं, जबकि 2012 में उसे 80 सीटें मिली थीं। 1991 के बाद यह उसका सबसे खराब प्रदर्शन है। तब पार्टी को महज 12 सीटें ही मिली थीं। वहीं समाजवादी पार्टी को कुल 47 सीटें ही मिलीं , जो उसे मिलीं अब तक की सबसे कम सीटें हैं। 2007 में सपा को 97 सीटें हासिल हुई थीं। एसपी का वोट प्रतिशत सिर्फ 21.8 प्रतिशत, जबकि बीएसपी का वोट प्रतिशत 22.2 प्रतिशत था। बीएसपी ने सभी सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं सपा ने 100 सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ी थीं।

वहीं बीजेपी के वोटों ने विपक्षी पार्टियों को हिलाकर रख दिया है और सपा-बसपा की सीटों को मिला भी दिया जाए तो भी वह 75 सीटों से ज्यादा नहीं बैठतीं। इसी के साथ दोनों पार्टियों में गठबंधन की आवाजें भी उठने लगी हैं। बता दें कि मायावती का राज्यसभा कार्यकाल अगले साल खत्म होने वाला है और उनके पास उतने विधायक नहीं हैं, जिनके दम पर वह खुद को दोबारा उच्च सदन के लिए नॉमिनेट कर सकें। वहीं सपा के राज्यसभा में 18 सदस्य हैं, जो घटने वाले हैं।

बीजेपी उम्मीदवार से चुनाव हारने वाले सपा नेता शाकिर अली कहते हैं कि नॉन यादव ओबीसी, नॉन जाटव दलित का बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण हुआ और यादव और मुस्लिमों के खिलाफ। यह चुनाव यादव-मुस्लिम बनाम बाकियों का था। इसी तरह से बीजेपी ने नॉन यादव बैकवर्ड कास्ट वालों को गुमराह करने में कामयाब रही। ईवीएम मशीनों में गड़बड़ी के मायावती के बयान का समर्थन करते हुए अली ने कहा कि एसपी और बीएसपी को साथ आ जाना चाहिए, यही आगे के लिए एकमात्रा रास्ता है।

एसपी और बीएसपी का वोट प्रतिशत

बता दें कि समाजवादी पार्टी आपसी कलह और झगड़े के बाद चुनावी मैदान में उतरी थी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव और चाचा शिवपाल यादव से पार्टी का कंट्रोल छीनकर अपने हाथों में ले लिया था। हालांकि अखिलेश का ज्यादातर पार्टी विधायकों ने समर्थन किया था।

First Published on March 12, 2017 9:07 am