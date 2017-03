Varanasi LIVE: खुली गाड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू, ‘हर-हर मोदी घर-घर मोदी’ के लगे नारे

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठवें चरण की वोटिंग जारी होने के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी शनिवार को रैली करने अपने संसदीय वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। यह रोड शो 3 घंटे से ज्यादा चलेगा। उनके रोड में समर्थकों की भारी भीड़ है। इस दौरान समर्थकों ने नारे लगाए- “हर हर मोदी, घर घर मोदी”। सातवें और आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान होना है। आखिरी चरण में वाराणसी समेत 40 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए वह तीन दिन में चार सभाएं करेंगे।रोड शो के बाद वह काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। मोदी तीन साल में पहली बार काल भैरव मंदिर में भी प्रार्थना करेंगे और शाम को रैली करेंगे। पीएम मोदी की जौनपुर में भी रैली है।

लाइव अपडेट्स-

10: 55 am: पीएम नरेंद्र मोदी का रोड शो कार्यक्रम शुरू हो गया है। पीएम खुली गाड़ी में रोड शो कर रहे हैं। रोड शो में भारी भीड़ जुटी है। पीएम के रोड शो से गदगद समर्थक “हर हर मोदी, घर घर मोदी” के नारे लगा रहे हैं।

10:35am: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंडित मदन मोहन मालवीय के स्टैच्यू का माल्यार्पण किया।

10:11 am: पीएम नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तीन साल में पहली बार करेंगे काल भैरव के दर्शन। काल भैरव को वाराणसी का कोतवाल माना जाता है।

PM Narendra Modi's roadshow underway in Varanasi, supporters raise slogans 'Har har Modi, Ghar ghar Modi' pic.twitter.com/n8YwQYepPi — ANI UP (@ANINewsUP) March 4, 2017

First Published on March 4, 2017 10:15 am