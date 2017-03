UP चुनाव 2017: वाराणसी में पीएम नरेंद्र मोदी ने लगाया सबसे ज्यादा जोर, तीन दिन में चार सभाएं और तीन साल में पहली बार करेंगे काल भैरव के दर्शन

उत्तर प्रदेश में इन दिनों विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। सातंवे और आखिरी चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मतदान होगा। पीएम मोदी उसके लिए कड़ी तैयारियों में लग गए हैं। इसके लिए वह तीन दिन में चार सभाएं करेंगे। इसके अलावा उनका रोडशो भी होगा। वह सांसद चुने जाने के बाद पहले बार काल भैरव के दर्शन भी करेंगे। मोदी वाराणसी से सांसद चुने जाने के बाद से यानी पिछले तीन सालों में एक बार भी काल भैरव मंदिर पर दर्शन करने के लिए नहीं गए। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी को घेरने की कोशिश भी की।

वाराणसी साउथ से कांग्रेस के उम्मीदवार राजेश मिश्रा ने कहा था कि काशी के लोग इस काम को बेहद गलत मानते हैं। राजेश मिश्रा ने मोदी पर काशी को ना समझ पाने का भी आरोप लगाया था। राजेश मिश्रा ने कहा कि मोदी नहीं जानते कि काशी असल में क्या है। वहीं वाराणसी कैंट से कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल श्रीवास्तव ने कहा था कि जब कोई भी आईएएस या आईपीएस वाराणसी का चार्ज संभालता है तो वह पहले काल भैरव मंदिर जाता है वर्ना सबकुछ उथल पुथल हो जाता है। वहीं जब अब मोदी ने वहां जाने के बारे में सोचा है तो कांग्रेस नेताओं ने उनपर धार्मिक धुर्वीकरण करने का भी आरोप लगाया।

हालांकि, यह बहुत हैरान करने वाली बात है कि खुद को सेक्युलर कहने वाली कांग्रेस पार्टी मोदी के मंदिर ना जाने को मुद्दा बना रही थीं। लेकिन जब मोदी ने अब यात्रा करने का प्लान बनाया तो विपक्षी नेताओं ने कहा, ‘बाबा भैरव के पास क्यों जा रहे हैं ? क्या वह डरे हुए हैं?’ वहीं कांग्रेस ने मोदी के तीन दिन वाराणसी में रहने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी भी पीएम को अपने ही संसदीय क्षेत्र में तीन दिन प्रचार नहीं करना पड़ा है।

First Published on March 4, 2017 7:56 am