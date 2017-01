यूपी चुनाव 2017: चुनाव नहीं लड़ेगी मगर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेगी आम आदमी पार्टी

भारतीय जनता पार्टी के साथ अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी ने फैसला किया है कि वह उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में भगवा पार्टी के खिलाफ ‘सक्रिय प्रचार’ करेगी। हालांकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी राज्‍य के चुनावी अखाड़े से खुद को दूर रखेगी। AAP के प्रवक्‍ता वैभव माहेश्‍वरी ने कहा कि पंजाब और गोवा (जहां AAP चुनाव लड़ रही है) में चुनाव प्रकिया पूरे होने के बाद, पार्टी के सभी नेता उत्‍तर प्रदेश में भाजपा को बेनकाब करने पर ध्‍यान देंगे। ”जिसने देश को धोखा दिया और जो राष्‍ट्रीय राजनीति की सबसे बड़ी खलनायक है।” उन्‍होंने कहा कि वरिष्‍ठ AAP नेताओं के कार्यक्रम जल्‍द ही तय किए जाएंगे मगर वे सभी केंद्र की सत्‍ताधारी पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे ताकि लोगों के सामने बीजेपी का असली चेहरा लाया जा सके और बताया जाए कि क्‍या होगा अगर राज्‍य में उन्‍हें चुना गया। इस संबंध में एक यात्रा कार्यक्रम बाद में जारी किया जाएगा जिसके जरिए AAP जनता को बीजेपी द्वारा की गई ‘गलतियों’ के बारे में बताएगी, हालांकि पार्टी चुनावों में किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेगी।

भाजपा यह चुनाव नोटबंदी को मुख्‍य मुद्दा बनाकर लड़ेगी जिसे AAP ने उसका सबसे बड़ा घोटाला बताया है। माहेश्‍वरी ने कहा कि इस प्रचार अभियान (भाजपा के खिलाफ) को नई तरह की राजनीति कहा जा सकता है जहां पार्टी अपना धन और शक्ति उन चुनावों में लगाएगी जहां उसे सीटों के मामले में कुछ भी हासिल नहीं होना है। उन्‍होंने कहा, ”यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए कि उत्‍तर प्रदेश को लोगों के गलत फैसले की वजह से भारी कीमत न चुकानी पड़े क्‍योंकि राज्‍य की राजनीति राष्‍ट्रीय राजनीति पर गहरा असर छोड़ती है।”

राज्‍य की 403 विधानसभा सीटों के लिए सात चरणों में चुनाव कराया जाएगा। पहले चरण में 15 जिलों की 73 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। यहां के लिए 17 जनवरी से 24 जनवरी तक नामांकन होगा। पहले चरण में 11 फरवरी को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों के लिए 15 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण में 69 सीटों पर 19 फरवरी को चुनाव होगा।

चौथे चरण में 53 सीटों पर 23 फरवरी को चुनाव होगा। पांचवें चरण में 52 सीटों के लिए 27 फरवरी को तथा छठे चरण में 49 सीटों पर 4 मार्च को चुनाव होगा। सातवां चरण में 40 सीटों पर 8 मार्च को वोटिंग होगी। काउंटिंग 11 मार्च को कराई जाएगी।

नोटबंदी के बाद पहली बार देश में विधानसभा चुनाव का ऐलान; तीन बड़ी बातें:

