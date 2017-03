उत्तर प्रदेश चुनाव: इस बार किसे चुनेगा चुनार, 12 चुनावों से जीत रहे हैं कुर्मी उम्मीदवार

चुनार विधानसभा क्षेत्र…बाबू देवकी नंदन खत्री के तिलिस्म उपन्यास चंद्रकांता के चुनार गढ़ में तिलिस्म बरकरार है। चुनावों में घात प्रतिघात एवं वार प्रतिवार एक दूसरे पर हो रहे हैं। कुर्मी बहुल इस सीट परे 12 चुनावों से कुर्मी उम्मीदवार ही जीत रहा है। लिहाजा सपा, बसपा और भाजपा ने क्रमश: स्वजातीय जगदंबा पटेल, अनमोल सिंह व अनुराग सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान सपा विधायक जगदंबा पटेल सीट बरकरार रखने के लिए पसीना बहा रहे हैं। यहां भाजपा ने अपने कद्दावर नेता ओमप्रकाश सिंह के पुत्र अनुराग सिंह को उम्मीदवार बनाया है। ओमप्रकाश सिंह इस सीट से छह बार विधायक रह चुके हैं। पहले अपना दल ने यहां उम्मीदवार घोषित कर दिया था। बाद में उसने प्रत्याशी हटा लिया। यहां कांग्रेस के बागी उम्मीदवार रामराज पटेल ने सभी के समीकरण गड़बड़ा दिए हैं।

बसपा ने यहां अपने परंपरागत दलित और कुर्मी वोट के गठजोड़ पर दांव लगाया है। भाजपा उम्मीदवार को स्वजातीय वोट के साथ उच्च वर्ग के वोटों का सहारा है। वहीं भाजपा उम्मीदवार अपने पिता के कराए विकास कार्य का लाभ पाने की उम्मीद लगा रहे हैं। वहीं, सपा उम्मीदवार को पिछले पांच वर्ष में विकास ठीक ढंग से न कर पाने पर मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यहां लगभग 52 प्रतिशत कुर्मी मतदाता हैं। उसके बाद पिछड़ी श्रेणी बीयार मतदाता लगभग 20 प्रतिशत हैं। ब्राह्मण और दलित बराबर की संख्या में हंै। पिछले चुनाव में यहां बसपा दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि भाजपा तीसरे स्थान पर खिसक गई थी।

First Published on March 7, 2017 4:54 am