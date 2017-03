यूपी चुनाव 2017: विश्लेषकों, एंकरों और एग्जिट पोल्स की सुन चुके हैं तो जान लीजिए सट्टा बाजार लगा रहा है किस पर दांव?

पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के परिणाम को लेकर सोशल मीडिया की तरह सट्टा बाजार भी गर्म है। बुधवार (आठ मार्च) को पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव के लिए हो रहे मतदान खत्म होने के बाद से ही चुनाव परिणाम को लेकर लोगों की उत्सुकता चरम पर है। शुक्रवार (नौ मार्च) को एग्जिट पोल के नतीजों के बाद ये उत्सकुता और बढ़ गयी है क्योंकि ज्यादा पोल्स में यूपी में चौंकाने वाले नतीजे आने का अनुमान जताया गया है। तीन एग्जिट पोल्स के अनुसार यूपी में भाजपा की सरकार बन सकती है। वहीं दो अन्य एग्जिट पोल्स ने भाजपा के सबसे बड़ी पार्टी रहने का अनुमान जताया है। आइए हम बताते हैं सटोरी किस राज्य में किस पार्टी की सरकार बनने पर दांव लगा रहे हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान के चुरु और मुंबई सट्टा बाजार में सटोरियों का अनुमान है कि यूपी में भाजपा बहुमत के काफी करीब रहेगी। वहीं पंजाब को लेकर सट्टाबाजार में त्रिशंकु विधान सभा के आसार जताए जा रहे हैं। सटोरियों का अनुमान है कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को बहुमत के आसपास सीटें मिलेंगी लेकिन अकेले दम पर सरकार बनाने लायक जीत दोनों की नहीं मिलेगी।

यूपी चुनाव 2017 से जुड़ी सभी खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-

रिपोर्ट के अनुसार यूपी विधान सभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद सट्टा बाजार में भाजपा की सरकार बनने के दांव लगाने वाले बढ़ गए। यूपी में सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। यूपी में सात चरणों में चुनाव हुए थे। चुरु सट्टा बाजार में सटोरियों का अनुमान है कि यूपी में भाजपा 190-193 सीटें जीत सकती है। यूपी में कुल 403 विधान सभा सीटें हैं। बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 202 सीटें जीतनी होंगी।

चुरु सट्टा बाजार के सटोरियों के अनुमान के मुताबिक यूपी में सपा-कांग्रेस गठबंधन को 125-128 सीटें मिल सकती हैं। वहीं मायावती की बहुजन समाज पार्टी (बसपा) को 65-67 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। यूपी चुनाव से जुड़े ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी भाजपा को पहली, सपा-कांग्रेस को दूसरी और बसपा को तीसरा स्थान मिलने का अनुमान जताया गया है।

मुंबई सट्टा बाजार में सटोरियों ने यूपी चुनाव में भाजपा को 198-201 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। मुंबई सट्टा बाजार में सपा-कांग्रेस गठबंधन को 119-122 और बसपा को 62-64 सीटें मिलने का अनुमान जता रहे हैं। जाहिर है कि दोनों सट्टा बाजार और पांच एग्जिट पोल्स में भाजपा को यूपी में सबसे बडी पार्टी के रूप में उबरने का अनुमान जताया जा चुका है।



सट्टा बाजार में पंजाब चुनाव को लेकर भी काफी दांव लग रहे हैं। चुरु सट्टा बाजार में पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों को 53-55 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। सटोरिए पंजाब में सत्ताधारी शिरोमणी अकाली दल- भाजपा गठबंधन को महज 6-7 मिलने का अनुमान जता रहे हैं। पंजाब में कुल 117 विधान सभा सीटें हैं और पूर्ण बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 59 सीटें चाहिए होंगी। पंजाब से जुड़े ज्यादातर एग्जिट पोल्स में भी पंजाब में कांग्रेस और आप के बीच कड़ी टक्कर का अनुमान जताया गया है। हालांकि सट्टा बाजार और एग्जिट पोल्स दोनों ही अनुमान जता रहे हैं कि राज्य से अकाली-भाजपा गठबंधन का सूपड़ा साफ हो सकता है।

देखिए पांच राज्यों के परिणाम के बारे में क्या कहते हैं एग्जिट पोल्स-

चाणक्य-न्यूज 24- सपा-कांग्रेस (88-+/-15), भाजपा (285- +/-18), बसपा (27) (+/-12) अन्य (3+/-2)

एक्सिस-इंडिया टुडे- सपा-कांग्रेस (88-112), भाजपा (251-279), बसपा (28-42), अन्य (4-11)

सीवोटर-इंडिया टीवी- सपा-कांग्रेस (135-147), भाजपा (155-167), बसपा (81-93), अन्य (8-20)

एमआरसी-इंडिया न्यूज- सपा-कांग्रेस (120) भाजपा (185), बसपा (90) अन्य (8)

वीएमआर-टाइम्स नाउ- सपा-कांग्रेस (110-130) भाजपा (190-210), बसपा (57-74) अन्य (8)

सीएसडीएस-एबीपी न्यूज- सपा-कांग्रेस (156-169) भाजपा (164-176) बसपा (60-72) अन्‍य (2-6)

वीडियो: देखिए पांच राज्यों कोे विधान सभा चुनाव के एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं?

वीडियो: यूपी में बहुमत नहीं मिला तो मायावती के साथ जाने का दिया अखिलेश ने संकेत

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 10, 2017 11:55 am