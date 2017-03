LIVE यूपी चुनाव नतीजे 2017: कुछ ही देर में शुरू होगी काउंटिंग, 10 बजे तक आएंगे शुरुआती रुझान

UP Elections Result 2017: एग्जिट पोल्‍स में बीजेपी को बढ़त मिलते दिखाया गया है।

देश के सबसे बड़े सूबे यानी की उत्तर प्रदेश में वोटों की गिनती कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। चंद घंटों में ये साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने अगले 5 सालों के लिए अपना राजनीतिक कर्ताधर्ता किसे चुना है। साथ ही आज से 2019 के आम चुनाव तक देश के राजनीतिक और सामाजिक बहस की दशा-दिशा क्या होगी। कुछ ही घंटों में यूपी से रुझान आने लगेंगे और ये साफ हो जाएगा कि यूपी को अखिलेश-राहुल का साथ पसंद है, या फिर मोदी की अगुवाई में बीजेपी का नेतृत्व उन्हें अच्छा लगा, या फिर उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल बाद फिर से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के साथ जाने का फैसला लिया है। यूपी विधानसभा चुनाव 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद पीएम मोदी की पहली बड़ी अग्निपरीक्षा है, इस चुनाव के नतीजों का देश, बीजेपी और पीएम मोदी के सियासी भविष्य पर दूरगामी असर होगा।

यहां पढ़ें UP Vidhan Sabha Chunav Result 2017 Live Updates:

7.00 AM: लखनऊ कैंट से भाजपा उम्‍मीदवार रीता बहुगुणा जोशी ने हजरतगंज के हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की।

6.55 AM: यूपी के इस चुनाव में बिजली, श्मशान, गधा जैसे मुद्दों पर सियासी बहस हुई, अब चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता ने इन मुद्दों से प्रभावित होकर वोट किया या फिर वास्तविक मुद्दों को तरजीह दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा था कि, ‘गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में श्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पर बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे पर जमकर सियासी बवाल हुआ था सीएम अखिलेश ने पीएम को जवाब देकर कहा था कि, ‘समाजवादियों ने बिना किसी भेदभाव के विकास किया है। मैं इस पर बहस करने के लिए तैयार हूं।’ सीएम अखिलेश ने रायबरेली की रैली में गधों का जिक्र करते हुए कहा था कि, वे सदी के महानायक से अमिताभ बच्चन ने गुजारिश करते हैं कि वे गुजरात के गंधों का प्रचार करना बंद करें। पीएम ने अखिलेश के इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यूपी के सीएम को गधों से भी डर लगने लगा है। पूरी खबर यहां क्लिक कर पढ़ें।

6.50 AM: यूपी चुनाव की सबसे चर्चित महिला चेहरा रहीं सीएम अखिलेश की पत्नी डिंपल यादव। ये चुनाव डिंपल की पॉपुलरिटी का एसिड टेस्ट भी होगा। चुनावी पंडित अब ये जानने में जुटे हैं कि जिन चुनावी रैलियों में डिंपल के पहुंचते ही भीड़ बेकाबू हो जाती थी क्या वहां के लोगों ने डिंपल के नाम पर एसपी को वोट दिया। इन चुनावी रैलियों में डिंपल यादव को कई बार एसपी कार्यकर्ताओं के हंगामे का भी सामना करना पड़ा था। जौनपुर में डिंपल ने एसपी के ऐसे ही कार्यकर्ताओं को डांट लगाई थी। डिंपल ने नोटबंदी के बाद जारी किए गए 2 हजार के नए नोट पर सवाल उठाया था और कहा था कि जो नए नोट आए हैं उनपर हाथी और कमल क्यों लगाए गए हैं? डिंपल यादव ने कहा कि, ‘मोदी मन की बात करते हैं। तीन साल ‘मन की बात’ करते-करते कब हमारी बहनों, माताओं का सिलेंडर 400 रुपए से 700 का हो गया आपको पता भी नहीं चला।’ पूरी खबर यहां क्लिक कर पढ़ें।

6.45 AM: इस चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया था, कई राजनीतिक दलों ने इसकी निंदा भी थी. यहां तक पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा था कि बीजेपी को मुसलमानों को टिकट देना चाहिए था, पार्टी नेता उमा भारती ने भी कहा था कि, ‘भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम प्रत्याशी न उतारकर ‘ ‘बड़ी भूल’ की है।’ हालांकि पार्टी के नेता योगी आदित्यनाथ ने मुसलमानों को टिकट नहीं देने के फैसले को सही ठहराया था और कहा था कि, ‘टिकट देना एक लंबा प्रोसेस है, इसको देने के लिए सिर्फ जिताऊ उम्मीदवार को चुना गया था, किसी भी मुसलमान को टिकट ना देने को मुसलमान विरोधी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। सपा और बसपा ने इतना असंतुलन पैदा कर दिया था, हमने तो सिर्फ उस असंतुलन को ठीक किया है।’ पूरी खबर यहां क्लिक कर पढ़ें।

6.35 AM: इस चुनाव के नतीजे एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के लिए भी काफी अहम हैं। बेटे और भाई की सियासी महत्वाकांक्षा को लेकर पार्टी में मचे दंगल को देखकर सियासत के पहलवान मुलायम सिंह यादव इस बार काफी उधेड़बुन में रहे। इस वजह से 2012 के विधानसभा चुनाव में लगभग 300 से ज्यादा रैलियां और जनसभाएं करने वाले मुलायम सिंह यादव इस बार महज 2 रैलियां की। 77 साल के मुलायम सिंह यादव ने सिर्फ अपने छोटी बहू अपर्णा यादव और भाई शिवपाल सिंह यादव के लिए चुनाव प्रचार किया है। अपर्णा लखनऊ कैंट से सपा कैंडिडेट हैं और शिवपाल इटावा के जसवंतनगर से मैदान में हैं। अब देखना होगा मुलायम की अपील को मतदाताओं ने कैसे लिया है। हालांकि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए सिर्फ 18 रैलियां की थी। पूरी खबर यहां क्लिक कर पढ़ें।

6.25 AM: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का 7वें चरण का मतदान 8 मार्च को हुआ था। 40 विधानसभा सीटों के लिए हुए इस मतदान में 60.03 फीसदी वोट पड़े थे। 8 मार्च को हुए वोटिंग के लिए 535 कैंडिडेट मैदान में हैं।

6.20 AM: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 5वें चरण में नेपाल से लगे तराई और पूर्वी अंचल के 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों के लिए 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी. इस दिन कुल 57.36 प्रतिशत लोगों ने वोट डाले थे। 51 सीटों के लिए 607 कैंडिडेट मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6ठे चरण में पूर्वांचल के सात जिलों की 49 सीटों के लिए 5 मार्च को मतदान हुआ था। 6ठे चरण में 57.03 फीसदी वोट पड़े थे, इस चरण में 49 सीटों के लिए 635 कैंडिडेट मैदान में थे।

6.15 AM: तीसरे चरण में 12 ज़िलों की 69 सीटों के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान 61.16 फीसद लोगों ने अपने वोट डाले। तीसरे चरण में कुल 826 प्रत्याशी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण में 61 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। 12 जिलों के 53 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 680 कैंडिडेट मैदान में थे।

6.10 AM: उत्तर प्रदेश के पहले चरण के चुनाव में 73 सीटों पर वोटिंग हुई थी, इसके लिए 64.22 फीसदी लोगों ने वोटिंग की थी। पहले चरण के मतदान में 73 सीटों के लिए 839 कैंडिडेट मैदान में थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 11 जिलों की 67 सीटों पर वोटिंग हुई, इस दौरान 66.5 फीसदी लोगों ने अपने वोट डाले। इस दौर में कुल 720 उम्मीदवार मैदान में हैं।

