उत्तर प्रदेश: दूसरे चरण में जम कर पड़े वोट, 65 प्रतिशत रहा मतदान

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले गए। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण की 67 सीटों पर और उत्तराखंड में 69 सीटों पर मतदान के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। उत्तराखंड में 70 फीसद वोट पड़े। उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 65.50 फीसद रहा। दोनों ही राज्यों में मतदान के लिए सुबह से ही भारी भीड़ जुटी। कुछ जगहों पर ईवीएम मशीनों में खराबी की शिकायतें सामने आईं। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान केंद्रों के पास बड़ी संख्या में केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती की गई थी।

सबसे ज्यादा सहारनपुर और लखीमपुर खीरी में वोट पड़े। इस बार मतदान का आंकड़ा ज्यादा रहा है। इस बार के 65.50 फीसद की तुलना में 2012 में इन इलाकों में 64 फीसद वोट पड़े थे। चुनाव आयोग के अनुसार, बिजनौर में 67.2 फीसद, बदायूं में 65 फीसद, पीलीभीत में 66 फीसद, सहारनपुर में 72 फीसद, लखीमपुरखीरी में 65 फीसद, संभल में 65 फीसद, अमरोहा में 69 फीसद, बिजनौर में 67 फीसद, बरेली में 65 फीसद और मुरादाबाद में 65 फीसद वोट डाले गए।

कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतारें देखी गई। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण में सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं जिले की 67 सीटों पर 720 उम्मीदवार मैदान में हैं। इसमें से सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार बिजनौर की बरहापुर और सबसे कम चार उम्मीदवार अमरोहा की धनौरा सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। उत्साहित मतदाता वोट डालने के बाद स्याही लगी उंगली के साथ सेल्फी लेते दिखे। बुजुर्ग मतदाताओं की भी संख्या अच्छी खासी रही। केंद्रीय मुख्तार अब्बास नकवी के नाना 115 वर्षीय जुर्रियत हसन नकवी ने बरेली में मतदान किया। बरेली में ही एक दुल्हन ने विदाई से पहले मतदान किया। उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर दिख रही है।

इस चरण में मतदान केंद्रों पर कुल 51 हजार 771 सिपाही, होमगार्ड के 52 हजार 598 जवान, 5397 दारोगा और 3666 हैड कांस्टेबल तैनात किए गए थे। इस चरण में कुल 2.28 करोड़ लोगों को मताधिकार है, इनमें से 1.04 करोड़ महिलाएं हैं। युवा मतदाताओं की संख्या 47.72 लाख रही। मतदान के लिए 14 हजार 771 केंद्र और 23 हजार 693 मतदान स्थल बनाए गए थे। 2,983 मतदान स्थलों को संवेदनशील घोषित किया गया था। बुधवार को जिन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीनों में बंद हो गया, वे हैं प्रदेश की सरकार के वरिष्ठ मंत्री आजम खां (रामपुर) और पहली बार चुनाव लड़ रहे उनके पुत्र अब्दुला आजम (स्वार), पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद (तिलहर), भाजपा विधान दल के नेता सुरेश खन्ना (शाहजहांपुर नगर) और अखिलेश कैबिनेट के मंत्री महबूब अली (अमरोहा) शामिल हैं। अधिकांश सीटों पर सपा-कांग्रेस गठबंधन, बसपा और भाजपा के उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। वर्ष 2012 में इन इलाकों से सपा को 67 में से 34 सीटें मिली थीं। दूसरे नंबर रही बसपा को 18, भाजपा को 10, कांग्रेस को तीन और अन्य को दो सीटें मिली थीं।

तीसरे चरण की तैयारी

’उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 12 जिलों में 69 सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होना है। ’फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी और सीतापुर जिले। ’कुल 826 उम्मीदवार मैदान में हैं। ’सपा और बसपा का गढ़ वाले इलाके। वर्ष 2012 में इन इलाकों से सपा को 69 में से 55 सीटें मिली थीं। ’कुल 2.41 करोड़ मतदाता। 1.31 करोड़ पुरुष और 1.10 करोड़ महिला। ’चुनाव आयोग ने इस चरण के लिए 16,671 मतदान केंद्र और 25,603 बूथ बनाए हैं।

तीसरे चरण की विधानसभा सीटें

मैनपुरी, भोगांव, किशनी, करहल, महोली, सीतापुर, हरगांव, लहरपुर, बिसवां, सेवता, महमूदाबाद, सिधौली, मिश्रिख, सवायजपुर, शाहाबाद, हरदोई, गोपामऊ, सांडी, बिलग्राम-मल्लांवा, बालामऊ, संडीला, बांगरमऊ, सफीपुर, मोहान, उन्नाव, भगवंतनगर, पुरवा, मलिहाबाद, बक्शी का तालाब, सरोजनीनगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंटोनमेंट, मोहनलालगंज, कायमगंज, अमृतपुर, फर्रुखाबाद, भोजपुर, छिबरामऊ, तिर्वा, कन्नौज, जसवंतनगर, इटावा, भरथना, बिधूना, दिबियापुर, औरैया, रसूलाबाद, अकबरपुर-रनिया, सिकंदरा, भोगनीपुर,बिल्हौर, बिठूर, कल्याणपुर, गोविंदनगर, सीसामऊ, आर्यनगर, किदवई नगर, कानपुर छावनी, महराजपुर, घाटमपुर, कुर्सी, राम नगर, बाराबंकी, जैदपुर, दरियाबाद और हैदरगढ़।

बाबा रामदेव इस बार चुनावों में नहीं करेंगे बीजेपी का समर्थन; कहा- "इस बार बड़े-बड़े सूरमा निपट जाएंगे"

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 16, 2017 2:33 am