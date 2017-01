उत्तर प्रदेश चुनाव: उन्नाव में तैरेगी किसकी नाव

चुनाव आयोग के मना करने के बावजूद सियासी दलों ने सीट हथियाने के लिए उन्नाव के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जातीय समीकरणों का आंकड़ा देखकर ही प्रत्याशियों का चयन किया है। जाति के इस जंजाल में कई बार उम्मीदवार ही बदल दिए गए हैं। बसपा ने ब्राह्राण बहुल सदर सीट पर पहले सुरेश पाल को उम्मीदवार बनाया था लेकिन बाद में उनकी जगह पंकज त्रिपाठी को टिकट दे दिया गया। साथ ही, भाजपा ने ब्राह्राणों के साथ साथ क्षत्रिय और लोधी मतदाताओं में सामंजस्य बिठाने वाले वैश्य समुदाय से निवर्तमान विधायक पंकज गुप्ता पर फिर भरोसा किया है। इन सबसे अलग पिछड़े समुदाय पर दखल रखने वाली समाजवादी पार्टी ने यहां से मल्लाह बिरादरी के दिवंगत विधायक दीपक कुमार की पत्नी मनीषा दीपक को टिकट दिया है। पुरवा विधानसभा क्षेत्र में बीते आठ विधानसभा चुनावों विजय पताका फहराने वाली सपा ने यादव, मुसलिम और लोध को ध्यान में रखकर पांचवी बार उदयराज यादव को चुनावी समर में उतारा है, जबकि लोधी बहुल इस क्षेत्र से भाजपा ने राकेश लोधी को उतारा है। मुसलिम-क्षत्रिय मतदाताओं पर भरोसा करके बसपा ने अनिल सिंह को टिकट दिया है।

भगवन्त नगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने ब्राह्राण बहुल सीट पर पार्टी के तेजतर्रार नेता, पार्टी प्रवक्ता तथा पूर्व विधायक रहे हृदय नरायण दीक्षित को उनके गृह क्षेत्र पुरवा विधानसभा से हटाकर यहां टिकट दिया है, जबकि बसपा ने यहां क्षत्रिय, मुसलिम, पासी मतदाताओं पर भरोसा कर एमएलसी रहे अजित सिंह के पुत्र शशांक शेखर सिंह को टिकट दिया है। इसी गठजोड़ को नजर में रखकर कांग्रेस व सपा गठबंधन के जरिये कांग्रेस की टिकट पर अंकित सिंह परिहार या पूर्व सांसद पुत्र सचिन टंडन के उतारे जाने की चर्चाएं हैं। मुसलिम बहुल वाली बांगरमऊ सीट से सपा-बसपा ने मुसलिम प्रत्याशी के रूप में निवर्तमान विधायक बदलू खां तथा बीएसपी ने पूर्व विधायक इरशाद खां को टिकट दिया है जबकि भाजपा ने यहां से बाकी बचे समुदाय को संगठित करने का जज्बा रखने वाले सपा छोड आए भगवन्त नगर क्षेत्र के निवर्तमान विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को टिकट दिया है।

इन सबसे अलग सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र मोहान में भाजपा ने पासी समुदाय के बृजेश रावत, बसपा ने राधेलाल रावत को टिकट दिया है। कांग्रेस सपा गठबंधन के प्रत्याशी का अभी इंतजार हंै जबकि सफीपुर विधानसभा क्षेत्र से सपा ने पासी बहुल सीट से प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री रहे सुधीर रावत को टिकट दिया, जबकि भाजपा ने इस सीट से प्रवासी भारतीय बम्बालाल दिवाकर तथा बसपा ने मुसलिम के साथ-अन्य समुदाय के मतदाताओं पर पकड़ रखने वाले रामबरन कुरील को चुनावी समर में उतारा है।

अखिलेश यादव बोले- “मुलायम सिंह यादव हमारे लिए प्रचार करेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन चुनाव नतीजों को देगा मजबूती”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on January 31, 2017 3:28 am