उत्तर प्रदेश चुनाव: बिहार और एमपी से लगे क्षेत्रों में लालू और शिवराज के सहारे हो रही है ‘सोशल इंजीनियरिग’

दीपक रस्तोगी

बिहार और मध्य प्रदेश से लगते उत्तर प्रदेश के सीमाई इलाकों में राज्यों के क्षत्रपों को मैदान में उतारकर राजनीतिक पार्टियां ‘सोशल इंजीनियरिंग’ की कसीदाकारी में जुटी हैं। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी-कांग्रेस गठबंधन ने बहुजन समाज पार्टी के मुसलिम-दलित चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके कुनबे की मैराथन जनसभाएं करने की योजनाएं बनाई हैं। दूसरी ओर, बुंदेलखंड इलाके में भारतीय जनता पार्टी ने सभी जातियों के अपने मध्य प्रदेश के नेताओं के दौरे के कार्यक्रम तय किए हैं।

यूपी चुनाव में आखिरी तीन चरणों में सपा-कांग्रेस गठबंधन के स्टार प्रचारकों में खास तौर पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के कई लोगों को शामिल किया गया है। इसके लिए शीर्ष स्तर पर राय बन चुकी है। मायावती के दलित-मुसलिम समीकरण का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए लालू प्रसाद का अमला 18 फरवरी को बिहार से पूर्वांचल के लिए प्रस्थान करेगा। जनसभाओं का कार्यक्रम निर्धारित किया जा रहा है।

पहले चरण के चुनाव में लालू प्रसाद को सपा ने बुलंदशहर बुलाया था। वहां उन्होंने सपा के लिए दो जनसभाएं कीं। सिकंदराबाद सीट से उनकी बेटी रागिनी यादव के पति राहुल यादव ने चुनाव लड़ा। यह दौरा दामाद के लिए था। लेकिन आगे के लिए सपा ने उनको बाकायदे आमंत्रित किया है। सपा प्रमुख और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लालू प्रसाद से पहले बात की। फिर कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी से भी लालू की बात हुई। छठे-सातवें चरण में लालू और उनके परिवार से राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा यादव की छोटी-बड़ी कई जनसभाएं होंगी। छठे चरण में चार मार्च एवं आखिरी चरण में आठ मार्च को मतदान हैं। दोनों चरणों में चुनाव वाले क्षेत्रों की सीमाएं बिहार से सटी हैं।

इन इलाकों में मायावती मुसलिम-दलित वोटों की ‘सोशल इंजीनियरिंग’ के बूते मजबूत स्थिति बना रही हैं। बसपा ने अफजल अंसारी और मुख्तार अंसारी को टिकट देकर पूर्वांचल के कई जिलों में अल्पसंख्यक ध्रुवीकरण की कोशिश की है। ‘कौमी एकता दल’ के बसपा में विलय के बाद से सपा-कांग्रेस के नेता इसकी काट ढूंढ़ने में जुटे थे। आखिरी दौर के दो चरणों में वाराणसी और पूर्वांचल की 89 सीटों पर जातियों के समीकरण बिहार से मेल खाते हैं। लालू यादव की जनसभाओं के जरिए – बढ़ई, कुम्हार, लोहार, नाई, तमोली – इन जातियों के बीच भाजपा की काट की योजना में है सपा। वह नोनिया, लोध, निषाद, मछुआरा, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, काछी और कुर्मी वोट बैंक को भी अपनी ओर करने की कोशिश है।

बुंदेलखंड में ‘सोशल इंजीनियरिंग’ की कमोबेश इसी तरह की कवायद भारतीय जनता पार्टी की दिख रही है। बुंदेलखंड के जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के सांसदों, विधायकों और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की यहां भरमार कर दी है। बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में फैला हुआ है। छह जिले मध्य प्रदेश और सात जिले उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। इन इलाकों में भाजपा ने सभी जातियों से जुड़े अपने नेताओं को यहां तैनात किया है। अधिकांश नेता मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिलों- छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दतिया, शिवपुरी, सतना से पहुंचे हैं।

First Published on February 16, 2017 4:23 am