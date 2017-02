उत्तर प्रदेश चुनाव: सियासत और बाहुबली- कारागार तरीके से ही वोटों की फसल काटेंगे

उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कई ऐसी सीटें हैं, जहां जेल से वोटों की फसल उगाने की कोशिश चल रही है। बाहुबली उम्मीदवारों को चुनावी समीकरण की बजाय अपने ‘लोगों’ की ताकत पर ज्यादा भरोसा है। कई उम्मीदवार ऐसे हैं, जो बाहुबली हैं और जेलों में बंद उनके बाहुबली रिश्तेदार उनके लिए काम कर रहे हैं। सियासी जमीन पर बाहुबल के जरिए लोकतंत्र की फसल उगाने का करिश्मा कम से कम दर्जन भर उम्मीदवार कर रहे हैं। चंदौली की सैयदराजा सीट से बसपा उम्मीदवार श्याम नरायण उर्फ विनीत सिंह पर वाराणसी, भदोही के साथ ही झारखंड और बिहार में हत्या, हत्या का प्रयास, रंगदारी, अपहरण जैसे दो दर्जन से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। सैयदराजा सीट से भाजपा के सुशील सिंह को वाराणसी, भदोही, चंदौली और दिल्ली में हत्या सहित आधा दर्जन मामलों में आरोपी बताया जाता है। सुशील, वाराणसी सेंट्रल जेल में बंद एमएलसी बृजेश सिंह के भतीजे हैं। चंदौली के सकलडीहा विधानसभा क्षेत्र से बसपा के उपेंद्र सिंह गुड्डू पर भी चंदौली, वाराणसी, जौनपुर और मुंबई में हत्या सहित अन्य आरोपों में दो दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

ज्ञानपुर से निषाद पार्टी के उम्मीदवार और विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास और अपहरण जैसे आरोपों में 16 मुकदमे दर्ज हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया से बसपा प्रत्याशी अखंड प्रताप सिंह पर गंभीर धाराओं में 14 मामले दर्ज हैं। आजमगढ़ सदर से बसपा प्रत्याशी भूपेंद्र संह मुन्ना 17 मामलों में आरोपी हैं। जौनपुर की मल्हनी विधानसभा से निषाद पार्टी के धनंजय सिंह पर हत्या के लिए उकसाने, साक्ष्य मिटाने और गैंगेस्टर एक्ट के तीन मामले दर्ज हैं। बाहुबली अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि गोरखपुर जेल में बंद हैं। उनके बेटे अमनमणि को भी चुनावों की घोषणा से पहले सीबीआई ने उसकी पत्नी सारा सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। वह नौतनवां सीट से चुनाव लड़ रहे हैं।

आगरा जेल में बंद अमित गर्ग फिरोजाबाद की सदर सीट से चुनाव मैदान में हैं। रायबरेली के हरचंदपुर से उम्मीदवार मनीष सिंह को लखनऊ जेल में बंद भगवती सिंह का भतीजा बताया जाता है। जौनपुर जेल में बंद संजय यादव के चाचा पारसनाथ यादव मल्हनी सीट और वाराणसी जेल में बंद भास्कर और फतेहगढ़ जेल में बंद भूषण सिंह के चाचा सुधाकर सिंह मऊ की घोसी सीट से लड़ रहे हैं। मुरादाबाद जेल में बंद उस्मानुल हक का सौतेला भाई कामरानुल हक मुरादाबाद देहात से, बदायूं जेल में बंद अजयपाल सिंह का बड़ा भाई प्रेमपाल सिंह दातागंज सीट से चुनाव मैदान में है। महाराजगंज जेल में बंद रामरतन का साला आनंद निषाद कैम्पियरगंज सीट से, फैजाबाद जेल में बंद बंशीलाल यादव के फूफा रामऔजार अयोध्या से और गोंडा जेल में बंद ओमप्रकाश के चाचा प्रेम नारायण पाण्डेय तरबगंज से चुनाव लड़ रहे हैं।

First Published on February 22, 2017 4:51 am