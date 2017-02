उत्तर प्रदेश चुनाव: जब मुलायम को मिली उनकी नामराशि वालों से चुनौती

बड़ा नाम होना और उससे मिलता-जुलता कोई अन्य नाम होना कभी परेशानी का सबब भी बन सकता है। कुछ ऐसा ही सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के साथ हुआ, जब कई मौकों पर उन्हें अपनी नामराशि वाले उम्मीदवारों से चुनौती का सामना करना पड़ा। मुलायम को 1989 में पहली बार अपनी वास्तविक मतदाता पहचान स्थापित करने के लिए पिता के नाम (सुघड़ सिंह) का सहारा लेना पड़ा था क्योंकि जसवंतनगर विधानसभा क्षेत्र से उन्हीं की नामराशि वाले व्यक्ति ने उन्हें चुनौती दी थी। यही हालात 1991 और 1993 के चुनाव में भी रहे। मुलायम 1967 में पहली बार विधायक बने थे। कुल मिलाकर वह आठ बार विधायक रहे।

चुनाव आयोग के आंकड़े देखें तो 1989 में जनता दल ने मुलायम सिंह यादव पुत्र सुघड़ सिंह को चुनाव मैदान में उतारा था। उनके मुकाबले एक अन्य मुलायम सिंह यादव (निर्दलीय) खड़े थे लेकिन उनके पिता का नाम पत्तीराम था। मुलायम को उस समय 65 हजार 597 वोट मिले थे जबकि उनके नामराशि प्रतिद्वंद्वी को मात्र 1032 वोट मिले थे। 1991 में जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ कर मुलायम जसवंतनगर सीट से जीते। उन्हें 47 हजार 765 मत मिले जबकि उनके नामराशि वाले को केवल 328 वोट मिले। इसी चुनाव में एक अन्य मुलायम सिंह नजर आए। वह भी निर्दलीय के रूप में। बरौली विधानसभा सीट से लडेÞ ये नए मुलायम 218 वोट ही हासिल कर पाए। मुलायम 1993 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की तीन सीटों जसवंतनगर (इटावा), शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) और निधौली कलां (एटा) से सपा के टिकट पर चुनाव लड़े और तीनों सीटों पर जीत गए।

इस समय तक सपा का गठन हो चुका था और राम मंदिर आंदोलन के बाद चुनाव हुए थे। यह अलग बात है कि तीनों विधानसभा सीटों पर मुलायम को अपनी नामराशि वाले व्यक्तियों से चुनौती का सामना करना पड़ा था।

जसवंत नगर में मुलायम को 60 हजार 242 मत मिले जबकि उनकी नामराशि वाले निर्दलीय उम्मीदवार को केवल 192 मत हासिल हुए। शिकोहाबाद में मुलायम को 55 हजार 249 मत हासिल हुए जबकि उनकी नामराशि वाले निर्दलीय उम्मीदवार को केवल 154 मत मिले। निधौली कलां में मुलायम सिंह यादव को 41 हजार 683 वोट मिले जबकि उनकी नामराशि वाले निर्दलीय को मात्र 184 मत। बरौली सीट (अलीगढ़) से मुलायम सिंह सेहरा (निर्दलीय) को मात्र 164 मत मिले। 1985 के चुनाव में मुलायम जसवंतनगर सीट से लोकदल के टिकट पर जीते। उनकी नामराशि वाले मुलायम औरैया से चुनाव लडेÞ लेकिन उन्हें केवल 292 वोट मिले। मुलायम सिंह यादव 1980 का विधानसभा चुनाव जसवंतनगर से हार गए। वह चौधरी चरण सिंह की अगुआई वाले जनता दल (सेकु) से चुनाव लड़े थे। उनकी नामराशि वाले प्रतिद्वंद्वी इंडियन नेशनल कांग्रेस (एकी) के टिकट पर भरथना से लडेÞ थे और केवल 2367 वोट पा सके।

उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में मुलायम सिंह यादव के उतरने से पहले ही 1951 में निर्दलीय मुलायम सिंह गुन्नौर उत्तर सीट से लडेÞ थे और उन्हें 2944 मत हासिल हुए थे। मुलायम सिंह यादव 2007 में गुन्नौर और भरथना दोनों सीटों से लडेÞ और जीते भी। 1969 विधानसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव जसवंतनगर सीट पर दूसरे नंबर पर थे। मुलायम सिंह यादव 1974 में जसवंतनगर से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर जीते और 1977 में इसी सीट से जनता पार्टी के टिकट पर विजयी हुए।

