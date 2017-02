उत्तर प्रदेश चुनाव: रायबरेली में सोनिया की गैरहाजिरी से कांग्रेस उम्मीदवार मायूस, भरपाई के लिए राहुल और प्रियंका कर चुके हैं कई सभाएं

रायबरेली और अमेठी के चुनाव में सोनिया गांधी के न आने से कांग्रेस के उम्मीदवार और समर्थक दोनों मायूस हैं। हालांकि इसकी भरपाई के लिए राहुल और प्रियंका गांधी कई सभाएं कर चुके हैं। अमेठी की पहचान राजीव गांधी है लेकिन सियासी विरासत राहुल के कंधे पर है। राहुल और सोनिया के गढ़ में दस विधानसभा सीटें हैं। इनमें से चार सीटों पर सपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं। बाकी छह सीट पर कांग्रेस है। रायबरेली की सदर सीट पर राजनीति के तीन नए खिलाड़ी हैं। यह सीट पांच बार से बाहुबली विधायक अखिलेश के नाम थी। अब इस सीट पर उनकी बेटी अदिति सिंह अमेरिका से नौकरी छोड़कर कांग्रेस की उम्मीदवार बनी हैं। उनके खिलाफ भाजपा से अनीता श्रीवास्तव और बसपा से शहबाज खां खड़े हैं। सपा कांग्रेस के साथ है। बाकी निर्णायक भूमिका ब्राह्मणों के पास है। इस बार बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है।

ऊंचाहार सीट पर सपा और कांग्रेस आमने-सामने हंै। कैबिनेट मंत्री मनोज पांडेय और पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य भाजपा में कमल खिलाने आए हैं। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय पाल सिंह और बसपा के पूर्व विधायक गजाधर सिंह के बेटे विवेक सिंह मैदान में हैं। इस सीट पर चार विधायकों की प्रतिष्ठा दांव पर है। सरेनी में सपा कांग्रेस आमने-सामने है। सपा के देवेंद्र प्रताप सिंह और कांग्रेस के अशोक सिंह, भाजपा से धीरेंद्र सिंह और बसपा से ठाकुर सिंह के रूप में इस सीट पर लड़ाई चार राजपूतों के बीच है। हालांकि निर्णायक भूमिका ब्राह्मणों की है जिससे सभी उम्मीदवार ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने में जुटे हैं। हरचंद्रपुर सीट पर पूर्व विधायक शिव गणेश लोधी की पुत्रवधू कंचन वर्मा भाजपा की उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के राकेश सिंह और बसपा के मनीष सिंह से है। यहां सपा-कांग्रेस साथ हैं। रायबरेली की बछरावां सुरक्षित सीट है। इस सीट पर पड़ोसी जिले बाराबंकी के रामनरेश रावत भाजपा के उम्मीदवार हैं। बसपा से पूर्व विधायक श्यामसुंदर भारती और कांग्रेस से पूर्व विधायक सुदर्शन राम के बेटे साहब शरण मैदान में हैं। अपना दल के सुशील पासी भी इसी विधानसभा में हैं।

रायबरेली की सलोन सुरक्षित सीट अमेठी लोकसभा में है। इस सीट पर भाजपा के पूर्व मंत्री दलबहादुर कोरी फूल खिलाने में जुटे हैं। इनके खिलाफ बसपा के बृजलाल पासी और कांग्रेस के सुरेश चौधरी उम्मीदवार हैं। पासी पूर्व कमिश्नर थे। उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हैं। बेटी और पत्नी मौजूदा समय में जिला पंचायत सदस्य हैं।

अमेठी विधानसभा में रानी अमीता सिंह और गायत्री प्रजापति आमने-सामने हैं। भाजपा से गरिमा सिंह और बसपा से रामजी मौर्य हैं। इस सीट पर सपा-कांग्रेस का गठबंधन नहीं है जिससे राहुल और अखिलेश दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। भाजपा की गरिमा सिंह से राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा जुड़ी है। बसपा उम्मीदवार बाहरी है। लड़ाई कांटे की है। अमेठी में ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं है जिससे जीत-हार का फैसला ब्राह्मणों के पास है। फिलहाल सबकी नजर ब्राह्मणों के वोटों पर है। इस बीच गायत्री प्रजापति एक सामूहिक बलात्कार मामले में फंस गए हैं जिससे कांग्रेस को गायत्री के खिलाफ चुनावी मुद्दा मिल गया है। गौरीगंज में सपा के राकेश सिंह और कांग्रेस के मोहम्मद नईम आमने-सामने हैं। बसपा के विजय किशोर और भाजपा के उमाशंकर पांडेय हैं। मोहम्मद नईम कांग्रेस का बड़ा चेहरा हैं। गौरीगंज में उनका दबदबा है। लोकसभा चुनाव में उन्हें सवा लाख वोट मिले थे। पिछले विधानसभा चुनाव में नईम की हार मामूली वोटों से हुई थी जिससे इस बार कांग्रेस मजबूत है।

जगदीशपुर सुरक्षित सीट कांग्रेस के पास है। राधेश्याम कनौजिया सदन में वापसी के लिए मैदान में हैं। इनके खिलाफ बसपा के जगदत्त कोरी और भाजपा के सुरेश पासी हैं। इस सीट पर राधेश्याम कनौजिया के नाना रामसेवक धोबी नौ बार विधायक चुने गए हैं। लेकिन अब वे नहीं हैं। अमेठी रायबरेली के चुनाव प्रचार में नेताओं की फौज घूम रही है। चुनाव प्रचार के लिए अब तक अखिलेश यादव मनोज तिवारी, गुलाम नबी आजाद, प्रमोद तिवारी, राजबब्बर, शिवराज सिंह चौहान, मायावती, राजनाथ सिंह, लालू प्रसाद यादव अनुप्रिया पटेल, स्मृति ईरानी, उमा भारती, सतीश चंद्र मिश्र, स्वामी प्रसाद मौर्य, अमित शाह, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी आदि दजर्नों स्टार प्रचारक उम्मीदवारों का प्रचार कर चुके हैं।

First Published on February 23, 2017 4:17 am