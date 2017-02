उत्तर प्रदेश चुनाव: चौथे चरण का मतदान आज, 53 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। 12 जनपदों की 53 सीटों पर सुबह सात से शाम पांच बजे तक मतदान के लिए प्रशासन ने पुख्ता तैयारियों का दावा किया है। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। वहां के रेकॉर्ड तीन हजार बूथों को संवेदनशील घोषित किया गया है। चौथे चरण में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के साथ-साथ प्रतापगढ़, कौशांबी, इलाहाबाद, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और फतेहपुर जिलों की 53 सीटों पर गुरुवार को कुल 680 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। वर्ष 2012 में हुए चुनाव में सपा को 24 सीटों पर जीत मिली थी। बसपा ने 15, कांग्रेस ने छह, भाजपा ने पांच और पीस पार्टी ने तीन सीटें जीती थीं। चौथे चरण में कुल एक करोड़ 84 लाख मतदाता हैं। इस बार 18 से 19 साल के तीन लाख 26 हजार 473 मतदाता वोट डाल सकेंगे। इस चरण में इलाहाबाद उत्तरी सीट पर सबसे ज्यादा- 26 प्रत्याशी मैदान में हैं। खागा (फतेहपुर), मंझनपुर (कौशांबी) और कुंडा (प्रतापगढ़) में सबसे कम छह-छह उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं।

चौथे चरण में विभिन्न पार्टियों के शीर्ष नेताओं- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सपा अध्यक्ष मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की ओर से स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी, बसपा प्रमुख मायावती, गृह मंत्री राजनाथ सिंह समेत अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार कार्य में ताकत झोंकी। इस बार यह पहला मौका रहा, जब सोनिया गांधी ने बीमार होने के चलते अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली में चुनाव प्रचार नहीं किया। प्रमुख उम्मीदवारों में कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य प्रमोद तिवारी की बेटी आराधना मिश्रा (रामपुर खास), बाहुबली निर्दलीय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (कुंडा), बाहुबली विधायक अखिलेश सिंह की बेटी कांग्रेस उम्मीदवार अदिति सिंह (रायबरेली), विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे उत्कर्ष मौर्य (ऊंचाहार), सपा के वरिष्ठ नेता रेवती रमण सिंह के बेटे उज्ज्वल रमण सिंह (करछना) और विधानसभा में विपक्ष के नेता गयाचरण दिनकर (नरैनी) शामिल हैं।

कुल 12 हजार 492 मतदान केंद्र और 19 हजार 487 बूथ बनाए गए हैं। 51 पर्यवेक्षकों, आठ पुलिस पर्यवेक्षकों, 2090 सूक्ष्म पर्यवेक्षक, 1643 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 222 जोनल मजिस्ट्रेट और 318 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। इस चरण के लिए 36ो09 मतदान केंद्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा गया है। सबसे ज्यादा संवेदनशील केंद्र इलाहाबाद में घोषित किए गए हैं। इलाहाबाद बाकी पेज 8 पर उङ्मल्ल३्र४ी ३ङ्म स्रँी 8जिले की 12 विधानसभा सीटों पर 30,000 सुरक्षाकर्मियों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 214 संवेदनशील मतदान केंद्रों पर एक-एक माइक्रो आॅब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। मतदान केंद्रों पर सीधी निगाह रखने के लिए कुल 357 मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग कराई जा रही है। 383 स्थलों पर वीडियो कैमरे लगाए गए हैं।

अखिलेश यादव ने माना- “कांग्रेस के साथ गठबंधन पारिवारिक झगड़े के कारण किया”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 23, 2017 2:51 am