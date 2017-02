बीजेपी स्टार कैंपेनर की दूसरी लिस्ट में सारे वीआईपी नेता, बेटे वरुण गांधी का नाम जुड़ा तो मां मेनका बाहर

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने कैंपेनर्स की दूसरी लिस्ट जारी है। लिस्ट में कई बड़े वीआईपी नेताओं के नाम हैं। कुछ ऐसे भी नाम हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में नहीं था। जिसमें वरुण गांधी का भी नाम शामिल है। दूसरी लिस्ट में शामिल नेता तीसरे और चौथे चरण में यूपी चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। दूसरे और तीसरे चरण के लिए वोटिंग 19 और 23 फरवरी को होगी। जिन बड़े नेताओं का पहली लिस्ट में नाम ना आने पर सबको हैरानी थी उसमें वरुण गांधी, विनय कटियार और मुरली मनोहर जोशी का नाम शामिल था। इन तीनों को दूसरी लिस्ट में शामिल किया गया है।

वरुण को मिली जगह लेकिन मेनिका गांधी का नाम नहीं: लिस्ट में वरुण गांधी का नाम है लेकिन उनकी मां मेनिका गांधी का नाम शामिल नहीं है। हालांकि, मेनिका गांधी बीजेपी के लिए पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। पहली जो लिस्ट आई थी उसमें उनका नाम शामिल था।

बाकी नाम इन लोगों के: दूसरी लिस्ट में जिन 40 लोगों का नाम शामिल है उसमे पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह समेत कई बड़े नेता हैं। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कलराज मिश्र और ऊमा भारती भी हैं। वहीं योगी आदित्यनाथ, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव और एक्ट्रेस हेमा मालिनी को भी लिस्ट में जगह दी गई है।

उत्तर प्रदेश में सात चरणों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। पहले चरण की वोटिंग 11 फरवरी को है। चुनाव के नतीजे 11 मार्च को आएंगे।

First Published on February 3, 2017 8:32 am