उत्तर प्रदेश चुनाव: संतकबीरनगर में मतदाताओं की चुप्पी से उम्मीदवार हैं बेचैन

जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्रों में रणभेरी बज चुकी है और दल और निर्दल उम्मीदवार लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। इस बार के चुनाव में मतदाताओं ने अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी है जिससे उम्मीदवारों के माथे पर बल पडने लगा है। वहीं दलों से टिकट की चाहत रखने वाले उम्मीदवार पार्टियों से टिकट न मिलने के कारण बतौर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में है या किसी दूसरे दल का टिकट लेकर चुनावी समर में हैं। जनपद के तीन विधानसभा क्षेत्रों खलीलाबाद, मेहदावल व धनघटा (सुरक्षित) में 27 फरवरी को मतदान होना है। कुल 42 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे कांटे का मुकाबला खलीलाबाद विधानसभा में होने की संभावना है। खलीलाबाद में सबसे अधिक 22 उम्मीदवार लड़ रहे हैं। इनमें सपा, बसपा, भाजपा, पीस पार्टी ,एआईएमआईएम ,राष्ट्रीय लोकदल समेत कुछ क्षेत्रीय दलों के उम्मीदवार भी हैं।

मेहदावल में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं जबकि धनघटा सुरक्षित में आठ। जनपद में कांग्रेस ने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है।जानकारी के मुताबिक जनपद के तीनों विधानसभा क्षेत्रोंं कुल 12 लाख 19 हजार 907 मतदाता हैं। इनमें खलीलाबाद विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख 26 हजार 750 जबकि मेहदावल में 4 लाख 36 हजार 359 मतदाता व धनघटा सुरक्षित में 3 लाख 56 हजार 798 मतदाता हैं। ये कुल 42 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे।

First Published on February 21, 2017 4:02 am