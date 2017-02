उत्तर प्रदेश चुनाव: अयोध्या पर कमजोर पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी की पकड़

विष्णु मोहन

कभी सूबे से लेकर केंद्र तक सत्ता दिलाने वाली अयोध्या भाजपा के हाथ से मुट्ठी में पकड़ी रेत की तरह फिसलती जा रही है। यहां ढांचा गिराने के बाद पूरे देश में जय श्रीराम का नारा बुलंद करने वाली भाजपा का जनाधार इस सीट पर लगातार कम होता जा रहा है। इस आंदोलन के बाद से ही पार्टी का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। अब लगभग ठंडा रहे इस मुद्दे में पार्टी नेता एकबार फिर जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों विनय कटियार सहित कुछ अन्य नेता इस मुद्दे पर बयान देते सुने गए। वैसे परंपरागत रूप से अयोध्या कांग्रेस की सीट रही है। एक समय इस सीट पर जनसंघ का भी वर्चस्व रहा और एक बार जनता दल और फिर भाजपा ने अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। इस सीट पर भाजपा का 1991 से लगातार कब्जा बना रहा पर 2012 के चुनाव में सपा ने भाजपा को उसके कथित गढ़ में पटखनी दे दी थी। लगातार पांच बार इस सीट से भाजपा के लिए जीतने वाले पार्टी लल्लू सिंह को छात्र नेता तेजनारायण उर्फ पवन पांडे ने लगभग साढ़े पांच हजार वोटों से करारी शिकस्त दी थी।

1991 के चुनाव में भाजपा ने इस सीट को रेकार्ड 30 हजार से अधिक वोटों से जीता था। 1993 में हुए चुनाव में यह अंतर तीन गुना सिकुड़ गया। तब भाजपा इस सीट को बमुश्किल नौ हजार वोटों से जीत सकी थी। इसके बाद से इस सीट पर पार्टी का जो जनाधार कम होना शुरू हुआ तो वह सिलसिला अभी भी जारी है। वैसे भाजपा ने इस बार के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा लिया हुआ है। पार्टी ने एक रिपोर्ट तैयार की है कि यहां के किस मोहल्ले, गांव या कस्बे में भाजपा को पिछले चुनाव में कितने वोट मिले और किन क्षेत्रों में कम वोट मिंले हैं।

भाजपा का अयोध्या अध्याय

’1991 में भाजपा के लल्लू सिंह ने कुल 49206 मत

हासिल कर सपा के जेएस पांडे को को पराजित किया।

’1993 के चुनाव में भाजपा के लल्लू सिंह ने कुल 58587 मत

हासिल कर सपा के जेएस पांडे को हराया।

’ 1996 के चुनाव में भाजपा के लल्लू सिंह ने कुल 59658 मत

हासिल कर सपा के जेएस पांडे को े पराजित किया।

’2002 के चुनाव में भाजपा के लल्लू सिंह ने कुल 51289 मत

हासिल कर बसपा के अभय सिंह को पराजित किया।

’2007 के चुनाव में भाजपा के लल्लू सिंह ने कुल 59493 मत

हासिल कर सपा के आईपी त्रिपाठी को हराया।

’2012 के चुनाव में सपा के तेजनारायण पांडे ने 55262

मत हासिल कर भाजपा के लल्लू सिंह को हराया।

यूपी चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: सूबे में इस बार किसकी बनेगी सरकार

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 13, 2017 4:15 am