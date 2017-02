उत्तर प्रदेश चुनाव: बस्ती संभाग में नहीं दिलवा पाए ज्यादातर दिग्गज अपनों को टिकट

लक्ष्मी नारायण पांडेय

बस्ती संभाग के बस्ती संतकबीरनगर और सिद्धार्थनगर जिलों के आधा दर्जन दिग्गज नेता अपने पुत्रों और परिजनों को मौजूदा विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने की अपनी हसरत पूरी करने में नाकाम साबित हुए। संभाग की डुमरियागंज सीट से सांसद जगदंबिका पाल 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से सांसद थे और तब उन्होंने अपने बेटे अभिषेक पाल को बस्ती विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनवाने में तो कामयाबी हासिल कर ली पर चुनाव जितवाने में कामयाब ना हो सके पाल ने भाजपा सांसद बनने के बाद बेटे अभिषेक पाल को भाजपा में शामिल कराकर उसे टिकट दिलाने के लिए एड़ी-चोटी एक की पर वे सफल नहीं हो पाए।

इसी तरह कांग्रेस पार्टी के टिकट पर दो बार कप्तानगंज सीट से विधायक रहे अंबिका सिंह ने इस बार अपनी इस परंपरागत सीट से अपने बेटे दीपेंद्र सिंह को पार्टी टिकट पर चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे। इसके लिए इस सीट से उन्होंने अपने साथ बेटे के टिकट के लिए भी दावेदारी पेश की थी पर ना तो उन्हें टिकट मिला और ना ही बेटे को राजनीति में उतारने की उनकी हसरत ही पूरी हो सकी।जिले की रुधौली सीट पर प्रदेश सरकार के चर्चित मंत्री राजकिशोर सिंह अपने छोटे भाई बृजकिशोर सिंह को शिवपाल सिंह यादव के प्रदेश अध्यक्ष रहते सपा उम्मीदवार बनवा दिया था पर पार्टी की कमान अखिलेश यादव के हाथ में आते ही उनकी जगह रामललित चौधरी को पार्टी उम्मीदवार बना दिया गया। संतकबीरनगर जिले की खलीलाबाद सीट पर पूर्व सांसद भालचंद यादव अपने बेटे शुभ सुबोध चंद को शिवपाल सिंह यादव की सूची में सपा उम्मीदवार बनवाने में कामयाब रहे थे, पर उनके प्रदेश अध्यक्ष पद से हटते ही सुबोध चंद की उम्मीदवारी पर अशोक ग्रहण लग गया और उनकी जगह एक अनाम कार्यकर्ता को पार्टी उम्मीदवार बना दिया गया।

सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट पर पूर्व सांसद मोहम्मद मुकीम अपने बेटे जावेद मुकीम को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार बनवाना चाहते थे पर कांग्रेस के समाजवादी पार्टी से समझौते के कारण उनकी हसरत भी अधूरी रह गई। इसी तरह डुमरियागंज सीट से पांच बार विधायक रहे कमाल यूसुफ को भी शिवपाल सिंह यादव ने सपा उम्मीदवार बनाया था पर बदले हालात में उन्हें भी पार्टी ने पैदल कर दिया। कमाल यूसुफ ने अब बेटे को राजनीतिक वारिस बनाने का एलान तो कर दिया पर उसे राजनीति में स्थापित ना कर सके। अलबत्ता सिद्धार्थनगर जिले की शोहरतगढ़ सीट से सपा विधायक रहीं लाल मुन्नी सिंह अपनी जगह बेटे उग्रसेन सिंह को पार्टी टिकट दिलाने में कामयाब रहीं।

First Published on February 15, 2017 3:12 am