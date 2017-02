उत्तर प्रदेश चुनाव: युवा वोटर्स के लिए सभी पार्टियां कर रही हैं लोक-लुभावन वादे

दीपक रस्तोगी

उत्तर प्रदेश में युवा मतदाताओं के बीच जाति के समीकरण काम नहीं आ रहे हैं। यह स्थिति भांपकर हर राजनीति पार्टी ने अपने अभियान में तकनीक, प्रौद्योगिकी और रोजगार के वादों पर जोर देना शुरू कर दिया है। वाणिज्यिक संस्था एसोचैम की ओर से राज्य भर में कराए गए सर्वे में युवा मतदाताओं ने रोजगार के मुद्दों को लेकर गंभीरता जताई है। युवा चेहरों को सामने लाकर राजनीतिक दलों ने नौजवानों को लुभाने की कसरत शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में 39 साल या उससे कम उम्र के मतदाताओं की संख्या आबादी का 56.17 फीसद है। 18 लाख नए युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं। 20 लाख महिलाओं के नाम जुड़े हैं। ज्यादातर नए और युवा मतदाताओं ने वोट डालने के प्रति उत्साह जताया है। युवा मतदाता भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मूलभूत ढांचा, रोजगार, समाज कल्याण तथा सुरक्षा के मुद्दों पर ध्यान दे रहे हैं। एसोचैम के सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन ने एक महीने के दौरान आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, चित्रकूट, फैजाबाद, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी में 18 से 30 वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं के बीच नमूना सर्वे कराया था। इस सर्वे का मकसद यह पता करना था कि क्या युवा अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हैं और वे राज्य सरकार के चुनाव में अपनी भूमिका को कैसे देखते हैं? इस तरह का सर्वे राजनीतिक दलों ने भी कराया है। कांग्रेस ने अपने स्तर पर कराए सर्वे के आधार पर अपने घोषणापत्र में वादे किए हैं और अपने स्टार प्रचारकों की सूची को अंतिम रूप दिया है।

कांग्रेस-सपा गठबंधन की तरह से अखिलेश यादव-राहुल गांधी और डिंपल यादव-प्रियंका गांधी की छवि को भविष्य के हिसाब के प्रस्तुत किया जा रहा है। युवा वोटरों को खास तौर पर ध्यान में रखा गया है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार का सपना दिखाया है। कांग्रेस ने अपने घोषणापत्र में 50 लाख नौकरियों का इंतजाम करने के साथ ही ब्लॉक स्तर पर स्पोर्ट्स क्लब बनाने का भी वादा किया है। सपा ने भी युवाओं को अपनी ओर लुभाने के लिए वाईफाई के साथ ही इस बार भी लैपटॉप देने का वादा किया है। इस बार युवाओं को स्मार्टफोन देने की भी बात शामिल है। भाजपा ने युवाओं के लिए उन्हें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई सेवा देने का वादा किया है। नौकरी में युवाओं को प्राथमिकता, ग्रेड-सी व डी की नौकरियों में इंटरव्यू खत्म करने के साथ ही लैपटॉप व एक जीबी मुफ्त इंटरनेट की बात भी की गई है। लड़कियों को स्नातक और लड़कों को 12वीं तक निशुल्क शिक्षा व संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की भी घोषणा भाजपा ने की है।

First Published on February 15, 2017 3:05 am