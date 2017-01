अखिलेश यादव ने कहा- हम 250 और कांग्रेस 50 सीटें जीतेगी, रैली से दूर रहे कांग्रेस के नेता

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने चुनावी रैलियों की शुरुआत कर दी है। मंगलवार (24 जनवरी) को उन्होंने सुल्तानपुर में पहली रैली की। रैली के दौरान अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी अकेले 250 सीट जीतकर सरकार बना सकती थी लेकिन अब उसने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया है जिससे वह 403 में से 300 सीटें जीतकर आएगी। यह अखिलेश और समाजवादी पार्टी की पहली चुनावी जनसभा थी। रैली में कांग्रेस की तरफ से कोई भी नेता सपा विधायक अरुण वर्मा से सपोर्ट में शामिल नहीं हुआ। इंडियन एक्स्प्रेस ने जब इसके बारे में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार मिश्रा से बात की तो उन्होंने कहा कि फिलहाल उन्हें गठबंधन के बारे में जानकारी नहीं है। उनके मुताबिक, कांग्रेस आला कमान से उन्हें रैली में जाने के कोई निर्देश नहीं मिले थे। वहीं जब अरुण वर्मा से यह बात की गई तो अरुण ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के जिला अध्यक्ष को बुलाया था। उन्होंने कहा कि वह जिला अध्यक्ष से पूछेंगे कि वह क्यों नहीं आए।

रैली में अखिलेश ने बीजेपी और नोटबंदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की वजह से गरीब लाइन में लगा। उन्होंने यह भी कहा कि किसी अमीर को उन्होंने पैसों के लिए लाइन में खड़े नहीं देखा। उन्होंने यह भी बताया कि सपा ने उन लोगों के परिवार को 2-2 लाख रुपए दिए थे जिनकी बैंक या एटीएम की लाइन में लगने के दौरान किसी ना किसी वजह से जान चली गई थी।

रैली में अखिलेश ने कहा था, ‘बीजेपी के पास यदि विकास का रास्ता होता तो परिवर्तन दिखाई देता।’ अखिलेश ने यह भी कहा कि केंद्र ने तीन बार बजट पेश कर दिया है लेकिन गरीब के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अच्छे दिन का वादा करके लोगों के हाथ में झाडू पकड़ा दी और लोगों से योग करवाया।

First Published on January 25, 2017 8:24 am