UP Elections 2017: मोदी को चुनौती दे चुका है ये कांग्रेसी विधायक, अखिलेश यादव नहीं करना चाहते प्रचार, 10 दिन में दो बार किए रोडशो कैंसिल

वाराणसी में पिंडरा विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान कांग्रेस विधायक अजय राय को इस विधानसभा चुनाव में पार्टी की इकलौती उम्मीद की किरण माना जा रहा है। लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय राय के लिए जहां कांग्रेस अपनी सहयोगी पार्टी समाजवादी के साथ मिलकर एक भव्य रोड शो करना चाहती है, वहीं सीएम अखिलेश यादव का ऐसा करने का बिलुकल मन नहीं है। जेल में बंद बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल को अपनी पार्टी में मिलाने से इंकार करने वाले अखिलेश अजय राय के प्रचार से भी बच रहे हैं। पिछले 10 दिनों में वाराणसी में होने वाले दो रोडशो कैंसिल किए जा चुके हैं।

दरअसल अजय राय भी कई मामलों में आरोपी हैं। राय को अक्टूबर 2015 में गिरफ्तार किया गया था, उनपर गंगा में मूर्ति विसर्जन की अनुमति की मांग कर रहे संतों की एक विरोध रैली के दौरान हिंसा और आगजनी से संबंधित केस से जुड़े होने के आरोप थे। वाराणसी पुलिस ने राय को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में लिया था। हालांकि 6 महीने जेल में रहने के बाद अप्रैल 2016 में उन्हें बेल मिल गई थी।

कांग्रेस ने वाराणसी में अखिलेश यादव के साथ दो बार रोडशो करने की योजना बनाई, जिसपर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में रूट को लेकर सहमति नहीं बन पाई। पार्टी की ओर से रोडशो कैंसिल करने की वजह सुरक्षा कारणों के चलते प्रशासन की अनुमति नहीं मिल पाना बताया गया। हालांकि सूत्रों ने बताया कि इसकी वजह है कि अखिलेश यादल पिंडरा में अजय राय के लिए प्रचार नहीं करना चाहते।

First Published on February 28, 2017 8:23 am