उत्तर प्रदेश चुनाव: फतेहपुर में सपा के सेना नायक की प्रतिष्ठा दांव पर

यूपी के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। (PTI Photo by Nand Kumar/File)

श्रवण श्रीवास्तव

फतेहपुर जनपद का विधानसभा चुनाव सपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुनौतीपूर्ण है। उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। यह चुनाव जितना सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए साख वाला है उतना ही उनके सेनानायक प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम के लिए भी है। दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर है। लग रहा है कि सेनानायक को अपना सरल इम्तिहान अपने गृह जनपद में ही देना पड़ेगा। जिले में सपा का सियासी सफर वर्ष 1993 के चुनाव से शुरू हुआ था। इस चुनाव में खागा सीट से सपा के वीर अभिमन्यु सिंह उर्फ वीरन यादव चुनाव जीते थे। 1996 में सपा का खाता नहीं खुला। 2002 में सपा के मदनगोपाल वर्मा ने जहानाबाद सीट झटकी। बाकी तीन बसपा व 2 भाजपा ले गई। 2007 में सपा फिर हताश हुई।

2012 में सपा ने जहानाबाद और सदर सीट पर कब्जा जमाया। इसके बाद सदर विधायक कासिम हसन का इंतकाल हो जाने पर 2014 में उपचुनाव हुआ। मोदी की आंधी में भाजपा के विक्रम सिंह यह सीट झटक ले गए। 2017 के इस चुनाव मेंं सपा ने जहानाबाद में मौजूदा विधायक मदनगोपाल वर्मा, अयाहशाह मेंं मौजूदा विधायक अयोध्या पाल (बसपा छोड़ कर सपा में आए), बिन्दकी से व्यापारी दयालु गुप्ता और सदर सीट से नगरपालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश लोधी को मैदान में उतारा है। आलाकमान स्तर से हुए गठबंधन के बाद खागा और हुसैनगंज सीट कांगे्रस के पास चली गई है।

खागा से सपा छोड़ कांगे्रस में पहुंचे ओमप्रकाश गिहार प्रत्याशी हैं, तो हुसैनगंज से पिछली बार दूसरे नंबर पर रहीं कांग्रेसी ऊषा मौर्या। यह सब ठीक चल रहा था कि अचानक बिन्दकी सीट से कांग्रेस के अभिमन्यु सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया। उन्होने कांग्रेस का निशान भी ए-बी फार्म में जमा कर दिया है। ऐसे में सपा-कांग्रेस गठबंधन में पहली ही चरण में दरार आ गई है। प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जहानाबाद के अमौली के रहने वाले हैं। इसी सीट से बिन्दकी सीट जुड़ी हुई है। बिन्दकी से सपा के दयालु गुप्ता और कांंग्रेस के अभिमन्यु सिंह आमने सामने हैं।

अखिलेश यादव ने माना- “कांग्रेस के साथ गठबंधन पारिवारिक झगड़े के कारण किया”

First Published on February 23, 2017 4:54 am