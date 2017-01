उत्तर प्रदेश चुनाव: भाजपाईयों ने लगाये मोदी मुर्दाबाद के नारे और जलाए पोस्टर, देखें Video

जैसी ही राजनीतिक पार्टियों ने अगले महीनो होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा की है। वैसे वैसे असंतोष भी बढ़ता जा रहा है। ऐसी ही कार्यकर्ताओं के असंतोष को उत्तर प्रदेश के गोंडा विधान सभा सीट पर भाजपा को झेलना पड़ रहा है। गोंडा सीट से भाजपा के प्रबल दावेदार महेश तिवारी को टिकट न मिलने से स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व की ईमानदारी व निष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। महेश तिवारी के आवास पर सैकड़ों समर्थकों ने विरोध का स्वर बुलंद कर पार्टी के झंडे-पोस्टर सहित पी.एम. मोदी व अन्य भाजपा नेताओं के फोटो पैरों तले रौंदे और जलाये। नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुर्दाबाद के नारे लगाये। साथ ही चेतावनी दी कि बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पुत्र प्रतीक सिंह को मात्र 20 हज़ार वोटों में सिमटा कर हार का मजा चखा देंगे।

First Published on January 24, 2017 11:23 am