यूपी चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट: हरदोई की खराब सड़कें और अटके पड़े काम कह रहे हैं अधूरे वादों की कहानी

उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के तीसरे चरण के तहत हरदोई में 19 फरवरी को मतदान होना है। जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 6 पर समाजवादी पार्टी और बाकी 2 पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्‍याशी 2012 में चुनाव जीते थे। लखनऊ, कानपुर, सीतापुर और उन्‍नाव से जुड़े हरदोई में घुसते ही एहसास हो जाता है कि विकास यहां पर चल नहीं पा रहा। इलाके की सड़कें बेहद खराब हैं और उनपर चलना उससे भी मुश्किल। कीचड़ से सनी सड़कों पर पैदल या दोपहिया लेकर चलना किसी करतब से कम नहीं है। हरदोई में घूमने के दौरान एक अच्‍छी बात यह देखने को मिली कि इलाका राजनैतिक दलों के पोस्‍टरों-बैनरों से पटा नहीं है। बात करने पर पता चला कि नोटबंदी का असर है। बिलग्राम कस्‍बे में रहने वाले बैंक कर्मी कार्तिकेय गुप्‍ता ने बताया, ‘इलेक्‍शन कमीशन ने लिमिट लगा रखी है खर्च की, नोटबंदी के बाद से नकदी की दिक्‍कत बनी ही हुई है। बैंक से निकालेंगे तो कमीशन की नजर में आ जाएंगे, घरों में नकदी है नहीं। तो ऐसे में सिर्फ घूम-घूमकर ही प्रचार हो रहा है।”

हरपालपुर कस्‍बे की मुख्‍य सड़क सालों से खस्‍ताहाल पड़ी है। जबकि यह रास्‍ता बारिश में किसी तालाब जैसा हो जाता है। स्‍कूल जाने वाले बच्‍चों को सड़क के ‘दल-दल’ से होकर गुजरना होता है। इसकी मरम्‍मत पर लाखों रुपए खर्च किए गए, मगर हालात नहीं बदले। दो दर्जन से ज्‍यादा गांवों के लोग इस सड़क से होकर जाते हैं। चौंसार गांव में रहने वाले शिवपाल सिंह कहते हैं कि ‘चुनाव चाहे जो हो, लोकसभा का या विधानसभा का, हर बार नेताओं को ये सड़क दिखाई जाती है, मगर कुछ होता नहीं। शिकायत बहुत बार की गई मगर स्थिति नहीं बदली।’ मलौथा निवासी हरपाल बताते हैं कि ये इलाका कटियारी क्षेत्र का मुख्‍यालय समझा जाता है। ज्‍यादातर बैंक इसी इलाके में है इसलिए भीड़ भी होती है। वो कहते हैं, ‘पिछले चुनाव में नेता लोग इसी सड़क पर चलकर वोट मांगे थे, इस बार भी दौड़ रहे हैं मगर हमको नहीं लगता कि ये सड़क बन पाएगी।’

गोपामऊ से श्‍याम प्रकाश विधायक हैं, जो अब भाजपा में चले गए हैं। उनका दावा है कि उन्‍होंने विधायक निधि से इलाके में 600 हैंडपंप लगवाए, 400 इलेक्ट्रिक स्‍ट्रीट लाइट और 200 सोलर स्‍ट्रीट लाइट लगवाईं। 4 किलोमीटर सीसी रोड का निर्माण कराया। कहते हैं कि सत्‍ता-पक्ष का होने के बावजूद पुलिस-प्रशासन में उनकी नहीं चली तो बगावत करनी ही पड़ी। हमने इलाके के लोगों से बात की तो पता चला कि सड़कों की हालत बेहद खराब है। जिस रास्‍ते से होकर हम गुजरे, वह सड़क कम और कंकड़ों का ढेर ज्‍यादा थी। उमरसेड़ा में रहने वाले ब्रजेश यादव कहते हैं, ”सड़कों की हालत तो देख ही रहे हैं, ये लाइटें लगी तो हैं मगर जलती नहीं हैं। बिजली आती है तो भी ये खराब पड़ी हुई हैं। यहां सई नदी पर पुल बनवाने की मांग कई बार से हम लोग कर रहे हैं मगर अब तक उसकी कोई बात ही नहीं हुई।”

सड़कों की हालत पूरे हरदोई में दयनीय है। कई गांवों में सड़क न बनने की वजह से चुनाव के बहिष्‍कार तक का फैसला ले लिया गया है। मल्‍लावां के गढ़ी रसूलपुर में बलेहरा से हरपुरा तक सड़क ने बनने से तंग आए ग्रामीणों ने तय कर लिया है कि इस बार वोट नहीं देंगे। रसूलपुर में रहने वाले विक्रम श्रीवास्‍तव ने कहा कि ‘गांव आने का यही मेन रास्‍ता है, मगर इसपर कीचड़ भरा रहता है। हम लोग रोज इसी में बचते-बचाते निकलते हैं। किसी दिन किस्‍मत खराब हो और नेताजी इसमें गिर जाएं तो पता चले कि कैसे हम लोगों को लगता है।’

सवायजपुर में बड़ागांव अर्जुनपुर कुंडा नदी पुल का काम दसियों साल से लटका पड़ा है। कुंडा नदी को नाव से पार करने की जद्दोजहद में अब तक 100 से ज्‍यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। रानीखेड़ा में रहने वाले रघुवीर सिंह बताते हैं, ”पुल न होने की वजह से कुंडापार के लोगों को ब्‍लॉक तक आने के लिए 80 किलोमीटर घूमकर आना पड़ता है। फर्रुखाबाद जाने के लिए भी लंबा रास्‍ता है, जबकि दूसरी 40 किलोमीटर से भी कम है। नवंबर में प्रशासन पीपे का पुल बनाता है और जून में तोड़ देता है, फिर लोग नाव के भरोसे हो जाते हैं।” बुजुर्ग राम सिंह यादव बताते हैं कि सन् 1975-76 में नाव पर सवार करीब 90 लोग डूब गए थे।

