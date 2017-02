यूपी चुनाव ग्राउंड रिपोर्ट बाराबंकी: विकास की खामोशी पर भारी 108 एंबुलेंस और डायल-100 के सायरन

उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बाराबंकी जिले की 6 सीटों पर इस बार भी समाजवादी पार्टी के उम्‍मीदवार मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में नोटबंदी जैसे मुद्दों ने बीजेपी की बन रही हवा को सपा की ओर मोड़ दिया है। जिले में पिछले विधानसभा चुनाव के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, इस बार बसपा और भाजपा के बीच दूसरे स्‍थान के लिए कड़ी टक्‍कर देखने को मिल सकती है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकाल के अंतिम दो सालों में विकासवादी मुख्‍यमंत्री की जो छवि गढ़ी है, बाराबंकी में उन्‍हें उसका फायदा मिलता दिख रहा है। इलाके के किसानों में केंद्र की बीजेपी सरकार से नाराजगी जरा ज्‍यादा है। राम नगर सीट के अमोली गांव में रहने वाले रितेश मिश्रा के मुताबिक, ‘एक तो फसलों के बीज और खाद दिन पर दिन महंगी होती जा रही है, ऊपर से कर्ज के ब्‍याज पर कोई राहत नहीं मिली है।’ बाराबंकी के किसान-वर्ग का एक बड़ा तबका किसान क्रेडिट कार्ड धारक है।

अखिलेश ने जब अपनी महत्‍वाकांक्षी योजनाएं- डायल 100 और 108 एंबुलेंस शुरू कीं तो इरादा था कि लोगों के बीच सरकार की पहुंच का सीधे एहसास कराया जाए। बाराबंकी के लोगों से बात करने पर वह इस इरादे में सफल नजर आते हैं। कुर्सी सीट के मिठवारा गांव निवासी मो. रिजवान कहते हैं, ‘अम्‍मी का एक दिन अस्‍पताल मा भर्ती करावय रहे, हम 108 पर फोन कर देहेन। 15 मिनट मा गाड़ी आयके बाहर खड़ी होइगै। हमरी खातिर अतनी तेज सुविधा तो नहीं मिली रहय ईसे पहले।’ वहीं 108 एंबुलेंस चलाने वाले मनौरा गांव के करमवीर सिंह बताते हैं कि उनके साथ के 8 लड़कों को इसमें नौकरी मिली है। वो कहते हैं, ”नौकरी पक्‍की नहीं है, मगर कुछ न होने से तो अच्‍छा ही है।”

राम नगर सीट में प्रसिद्ध लोधेश्‍वर महादेव मंदिर पड़ता है। इसके पड़ोस में घाघरा बहती है। हर साल महाशिवरात्रि से पहले हजारों कांवड़‍िये यहां पहुंचते हैं। बारिश के मौसम में जब घाघरा उफनती थी तो पानी पानी यहां तक लगता था। बाराबंकी से मंदिर को जोड़ने वाली मुख्‍य सड़क अब ऊंची बनाई गई है।

राम नगर का लोधेश्‍वर महादेव मंदिर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसे अब अच्‍छी क्‍वालिटी की रोड से जोड़ दिया गया है। (Source: Facebook) राम नगर का लोधेश्‍वर महादेव मंदिर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। इसे अब अच्‍छी क्‍वालिटी की रोड से जोड़ दिया गया है। (Source: Facebook)

मंदिर के पास मिठाई की दुकान चलाने वाले जगजीवन बसपा के पुराने वोटर रहे हैं, मगर इस चुनाव में उन्‍होंने अपना इरादा बदल लिया है। कहते हैं, ‘बहिनजी बढ़िया नेता हैं मगर अब बसपा को कब तक वोट करेंगे? अखिलेश ठीक काम किए हैं, विधायक जी को मंत्री भी बनाए (अरविंद सिंह गोप यहां से विधायक हैं), तो इस बार वोट उनको ही देंगे।’

बाराबंकी में कांग्रेस के साथ गठबंधन का सपा को कोई खास फायदा मिलता नहीं दिख रहा। बड्डूपुर गांव के किसान मलखान वर्मा कहते हैं, ”साइकिल (सपा का चुनाव चिन्‍ह) वैसे ही जीत जाती, उसे पंजे (कांग्रेस का चुनाव चिन्‍ह) की जरूरत नहीं थी।” वर्मा के मुताबिक, ‘अकलेश (अखिलेश) काम करिन हैं,’ क्‍या काम किए हैं, ये पूछने पर उन्‍होंने कहा, ”सड़क बनवाईन हैं गांव वाली फिर से, लड़िकन का लैपटॉप दिहिन हैं, वजीफा मिलतै है, बस बत्‍ती (बिजली) ठीक से आवे लागे तो ठीक रहै।”

बाराबंकी में सपा ने जाने-पहचाने चेहरों को ही टिकट दिया है, बसपा ने कुछ जगह प्रत्‍याशी बदले हैं, बीजेपी में ज्‍यादातर नए चेहरे हैं। यहां की सांसद सुशीला सरोज के बेटे भी पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता का मूड देखकर तो यही लगता है कि इस जिले में सपा को 2012 वाला प्रदर्शन दोहराने में खास दिक्‍कत नहीं आएगी।

First Published on February 15, 2017 10:30 am