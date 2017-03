UP चुनाव 2017: बीजेपी का चुनाव आयोग को पत्र: बुर्के में आने वाली वोटर्स की पुलिस से चेकिंग करवाओ

उत्तर प्रदेश बीजेपी ने चुनाव आयोग से गुजारिश की है कि बुर्का पहनकर वोट डालने के लिए पहुंचने वाली महिलाओं की जांच होनी चाहिए कि कोई फर्जी वोट डालने के लिए तो नहीं आया है। बीजेपी की तरफ से छठे और सातवें चरण के लिए होने वाली वोटिंग के लिए हर पोलिंग बूथ पर महिला पुलिस को तैनात करने की गुजारिश की गई है। बीजेपी की तरफ से यह गुजारिश उनके प्रदेश उपाध्यक्ष और राज्य के इलेक्शन मैनेजमेंट इन-चार्ज जेपीएस राठौर और पार्टी की प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखने वाले कुलदीप पाटी त्रिपाठी द्वारा की गई है। उन दोनों की तरफ से मुख्य चुनाव आयोग और यूपी चुनाव आयोग को लिख दिया गया है। पत्र में बुर्के में वोट डालने पहुंचने वाली महिलाओं का जिक्र करते हुए लिखा गया, ‘ महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जानी चाहिए ताकि बुर्का पहनकर वोट डालने आने वाली महिलाओं की चैकिंग हो सके।’

चुनाव आयोग ने जताई असमर्थता: एडिशनल चीफ इलेक्ट्रोल ऑफिसर (ACEO) प्रमोद कुमार पांडे ने कहा कि बीजेपी ने जांच करने के लिए पुलिस की तैनाती की मांग की है लेकिन यह काम पुलिस का है ही नहीं। प्रमोद ने बताया कि वोटर्स की चैकिंग पोलिंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। प्रमोद ने यह भी बताया कि हर पोलिंग बूथ पर एक महिला पोलिंग ऑफिसर तैनात होती ही है।

बाकी खबरों के लिए क्लिक करें

इंडियन एक्सप्रेस को मिली जानकारी के मुताबिक, चुनाव आयोग की हैंडबुक में भी पर्देदार महिला की चैकिंग करने का प्रवाधान है। पर्देदार महिला में बुर्का पहनने के साथ-साथ घूंघट करने वाली हिंदू महिला भी शामिल हैं।

भारतीय जनता पार्टी ने मऊ और बलिया में पेरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने की भी गुजारिश पत्र में की है। मऊ से बाहुबली मुख्तार अंसारी लड़ रहा है। उसे बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से टिकट मिला है।

देखिए संबंधित वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 3, 2017 7:57 am