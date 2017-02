सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को बताया आतंकवादी

उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनावों में सभी पार्टियां एक दूसरे पर तीखी टिप्पणी कर रही हैं। चुनावी माहौल की इस गरमाहट को समाजवादी पार्टी के नेता राजेंद्र चौधरी ने और बढ़ा दिया है। सपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा है कि मोदी और शाह दोनों ही आतंकवादी हैं। राजेंद्र चौधरी के इस बयान के बाद राजनीति और गरमा गई है। मोदी और शाह को आतंकवादी बताते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा कि गुजरात के दो जादूगर उत्तर प्रदेश में बहुत घूम रहे हैं और वे दोनों लोकतंत्र में रहकर आतंक को पैदा करने का काम कर रहे हैं। मोदी और शाह को लगता है कि उत्तर प्रदेश की आम जनता को राजनीति का कुछ नहीं पता और वे इसका आसानी से फायदा उठा लेंगे। वे भूल गए हैं कि यहां का मतदाता बहुत जागरूक है और वह यहां पर किसी के द्वारा गुमराह होकर मतदान नहीं करेगा।

उत्तर प्रदेश की आम जनता यहां किसी भी राजनीति पार्टी को राजनीति की मर्यादा के खिलाफ काम करने नहीं देगी। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये जो जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं वे ये न भूले कि जनता को गुमराह करना बहुत बड़ा जुर्म है। इसके साथ ही मोदी और शाह पर तंज कसते हुए चौधरी ने कहा कि इन दोनों जादूगरों को अपनी दाल-रोटी के लिए राजनीति छोड़ दूसरा काम ढूंढ लेना चाहिए। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए राजेंद्र चौधरी ने कहा दिल्ली में जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उन्हें लगता है कि वे जो कहते हैं वही सही है लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनके कुछ भी कहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता।

इसके बाद चौधरी ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ। हम उनसे पूछते हैं वे किस आधार पर यह कहते हैं कि प्रदेश का विकास नहीं हुआ है। मोदी जी अखिलेश सरकार द्वारा प्रदेश में किए गए विकास को झूठा साबित करते रहते हैं जब्कि सबको प्रदेश में जो विकास हुआ है वह दिखाई देता है। हमें तो समझ ही नहीं आता कि देश का प्रधानमंत्री इतनी सफाई से कैसे झूठ बोल लेता है।

इसके बाद चौधरी ने कहा कि बीजेपी को लगता है कि वे हिन्दू और मुसलमान की राजनीति करके आगे बढ़ जाएंगे लेकिन यहां के लोग उनको उनके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देंगे। चुनावों के बारे में बात करते हुए चौधरी ने कहा कि हो सकता है कि प्रदेश में बीजेपी को एक या दो सीट मिल जाए जो कि उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है यह तो 11 मार्च को पता चल जाएगा जब चुनावों के नतीजे आएंगे।

