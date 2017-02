उत्तर प्रदेश चुनाव: सुल्तानपुर की चार सीटों पर दिख रहे हैं तिकोने मुकाबले के आसार

राज खन्ना

सुल्तानपुर की पांच विधानसभा सीटों के लिए कुल 79 दावेदारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। उम्मीदवारों की लंबी कतार के बीच चार सीटों पर त्रिकोणीय और इसौली की एक सीट पर चतुष्कोणीय मुकाबले के आसार हैं। सदर सीट के लिए सर्वाधिक 19 दावेदार हैं। लम्भुआ में 17, सुल्तानपुर में 16, कादीपुर में 11 और इसौली में 16 उम्मीदवार अभी चुनाव मैदान में हैं।

2012 के विधानसभा चुनाव में जिले की पांचों सीटों पर सपा को जीत मिली थी। सपा ने अपने चार विधायकों को फिर से उनकी पुरानी सीटों से मैदान में उतारा है। पिछली बार कादीपुर(सुरक्षित) सीट से जीते रामचंद्र चौधरी खुद तो चुनाव मैदान में नहीं हैं लेकिन उनके पुत्र अंगद चौधरी सपा-कांग्रेस गठबंधन उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के निशान पर चुनाव मैदान में हैं। शहर की सीट पर पिछले दो बार से जीत रहे सपा के अनूप संडा को इस बार भाजपा के सूर्यभान सिंह और बसपा के मुजीब अहमद से कड़ी चुनौती मिल रही है।

भाजपा प्रत्याशी सिंह 1996 में एक बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके है। तीन चुनावों के अंतराल पर पार्टी ने उन्हें फिर से पुरानी सीट पर अवसर दिया है। बसपा के मुजीब अहमद का यह पहला चुनाव है लेकिन पार्टी के दलित वोट बैंक और शहर सीट पर लगभग 20 फीसद मुसलिम मतदाताओं के बड़े हिस्से की दावेदारी के भरोसे वह अन्य दावेदारों को कड़ी चुनौती दे सकते है।

इसौली सीट पर सपा के विधायक अबरार अहमद को प्रतिद्वंदियों के साथ ही दल के भीतर से भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बेलाग और बेलगाम बोली के लिए विवादों को न्योता देने वाले अबरार अहमद के खिलाफ उनकी ही पार्टी के प्रदेश सचिव शकील अहमद पुलिस के पास पहुंच गए हैं। शकील खुद भी इस सीट के दावेदार थे। अबरार को अपनी सीट बचाने के लिए भाजपा के ओम प्रकाश पांडे बजरंगीए बसपा के शैलेन्द्र त्रिपाठी के अलावा रालोद के यश भद्र सिंह मोनू की चुनौती का सामना करना होगा। इलाके में तगड़ी पकड़ रखने वाले मोनू पिछली बार पीस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में दूसरे स्थान पर थे। इस सीट पर जिला पंचायत अध्यक्ष ऊषा सिंह के पति शिव कुमार सिंह भी सपा से बगावत कर चुनाव मैदान में हैं। लम्भुआ में सपा विधायक संतोष पांडे के सामने फिर पूर्व मंत्री विनोद सिंह बसपा उम्मीदवार के रूप में सामने हैं। 2007 में इस सीट से जीते विनोद सिंह 2012 में संतोष पांडे से हार गए थे। रेलवे की बड़ी नौकरी छोड़ कर देवमणि दुबे अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत इसी सीट से भाजपा उम्मीदवार के रूप में कर रहे हैं।

सदर सीट पर सपा के मौजूदा विधायक अरुण वर्मा को अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी बसपा के राज बाबू उपाघ्याय का फिर से सामना करना पड़ रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ भाजपा में दाखिला लेने वाले सीताराम वर्मा को उनकी नई पार्टी ने पुरानों पर तरजीह देकर उम्मीदवार बनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को मानवाधिकार का मुद्दा बताया; 11 मई तक होगा सभी याचिकाओं का निपटारा

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 15, 2017 3:19 am