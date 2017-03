UP Election 2017: राहुल गांधी-अखिलेश यादव की वाराणसी में होने वाली साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द, बीजेपी बोली- पीएम के रोडशो से डर गए

कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख व यूपी के सीएम अखिलेश यादव की सोमवार को वाराणसी में होने वाली साझा प्रेस-कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया है। कांग्रेस का कहना है कि चूंकि राहुल गांधी को 3-4 कार्यक्रम में जाना है, साथ ही पूर्वांचल में अखिलेश यादव को 7 रैलियां करनी है, ऐसे में समय की कमी के चलते यह कार्यक्रम टालना पड़ा। अखिलेश को यूपी के मड़ियाहूं, मछलीशहर, मल्हनी, बदलापुर, शाहगंज, जफराबाद और केराकत इलाकों में जनसभाओं को संबोधित करना है।

प्रेस कान्फ्रेंस के लिए कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला वाराणसी भी पहुंच गए थे, लेकिन आखिरी समय में इसे टालने का फैसला लिया गया। बता दें कि यूपी में 8 मार्च को होने वाले आखिरी चरण के मतदान से पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार में जी-जान लगा दी है। सोमवार को प्रचार का आखिरी दिन है। इससे पहले रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में भव्य रोडशो का आयोजन किया था।

राहुल गांधी का मजाक उड़ाने की कोशिश में फल ही बदल गए पीएम नरेंद्र मोदी

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 6, 2017 9:07 am