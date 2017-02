भाजपा सांसद विनय कटियार ने कहा- राम मंदिर नहीं बना तो होगा प्रचंड आंदोलन

उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान छिड़ा हुआ है और सभी पार्टियों के बोल बिगड़ चुके हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का चुनावी मुद्दा फिर सिर चढ़कर बोल रहा है। भाजपा सांसद विनय कटियार ने राम मंदिर निर्माण को लेकर एक बयान दे दिया है जिससे चुनावी दंगल का माहौल और गरम हो गया है। एक जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद विनय कटियार ने कहा कि यदि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं किया गया तो इसके विरुद्ध प्रचंड आंदोलन किया जाएगा। कटियार ने कहा कि राम मंदिर को तीन तरह से बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि पहला तरीका तो यही है कि कोर्ट राम मंदिर बनाने की मंजूरी दे दे। इसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा तरीका यह है कि संसद में राम मंदिर के लिए कानून बना कर इसे पास कराया जाए और तीसरा तरीका यह है कि देश की आम जनता से राम मंदिर बनाने के लिए सहमति ली जाए। इसके साथ ही भाजपा सांसद ने कह दिया कि अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो प्रचंड आंदोलन ही एक मात्र रास्ता बचता है।

जनसभा को संबोधित करते हुए कटियार ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से कोई नहीं रोक सकता। इससे पहले भी कटियार राम मंदिर का मुद्दा उठा चुके हैं। उन्होंने कहा था कि जैसे बाबरी ढांचे को गिराया गया ठीक उसी तरह ये सरकार राम मंदिर का निर्माण कराएगी। उन्होंने कहा था कि वो जनता को भरोसा दिलाते हैं कि राम मंदिर मोदी सरकार के कार्यकाल में ही बनेगा। गौरतलब है कि विनय कटियार रामजन्‍मभूमि आंदोलन में शामिल रहे थे। उन्‍हें भाजपा के फायरब्रांड और हिंदुत्‍ववादी नेताओं में गिना जाता है।

वहीं सांसद योगी आदित्यनााथ ने शनिवार को कहा था कि अगर समाजवादी पार्टी जीतेगी तो कर्बला-कब्रिस्तान बनेंगे, जबकि भाजपा की सरकार बनेगी तो अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। आदित्यनाथ ने यह बयान यूपी के बलरामपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए दिया था। गौरतलब है कि जैसे-जैसे यूपी विधान सभा चुनाव अपने अंतिम दौर में पहुंच रहा है, वैसे-वैसे राजनीतिक दल जातीय और धार्मिक ध्रुवीकरण के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं और इस दिशा में राम मंदिर निर्माण के मुद्दे को भाजपा भुनाना चाह रही है।

देखिए वीडियो - भाजपा नेता विनय कटियार ने फिर उठाया राम मंदिर का मुद्दा; कहा- “जैसे मस्जिद गिराई वैसे ही मंदिर बनाएगी ये सरकार”

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on February 26, 2017 11:05 am