जनसभा में बोले विनय कटियार- यूपी में जिताएंगे तो राज्यसभा में भी बीजेपी को बहुमत मिलेगा और तब अयोध्या में मंदिर बनेगा

भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद विनय कटियार ने अयोध्या में हुई अपनी जनसभा में राम मंदिर का मुद्दा छेड़ा। गुरुवार (23 फरवरी) को हुई जनसभा में विनय कटियार ने कहा, ‘बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर बीजेपी को यूपी में बहुमत मिलेगा तब जाकर भाजपा को राज्यसभा में बहुमत मिलेगा। अगर पार्टी के पास राज्यसभा में बहुमत होगा तो मंदिर भी बनेगा।’ कटियार ने यह भी कहा कि हो रहा विकास राम मंदिर के बिना अधूरा है। उन्होंने कहा, ‘हम लोगों को यहां मंदिर बनाना ही होगा। यह देश की एकता और अखंडता के लिए जरूरी है।’

कटियार यहीं नहीं रुके। उन्होंने यूनीफॉर्म सिविल कोड और ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भी बात की। उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक मुस्लिम महिलाओं के प्रति होने वाला अन्याय है और उसे बैन कर देना चाहिए। कटियार ने कहा, ‘देश में एक शादी का कानून होना चाहिए। वर्ना तीन चार शादियां होंगी, जिससे तीन-तीन, चार-चार बच्चे होंगे और परिवार के सदस्यों की संख्या 20-25 हो जाएगी।’

हालांकि, अयोध्या के लोगों को कटियार की बात कोई खास पंसद नहीं आई। वहां के लोगों ने कहा कि राम मंदिर बस एक चुनावी भाषणों की बात बनकर रह गया है। इतना ही नहीं कटियार के बाद राजनाथ सिंह ने भी अयोध्या के लोगों को संबोधित किया। लेकिन वह राम मंदिर, ट्रिपल तलाक जैसे मुद्दों पर नहीं बोले। राजनाथ सिंह ने अपनी रैली में पाकिस्तान का जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘भारत देश किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ता है उसे भारत छोड़ता नहीं है।’ इसके अलावा उन्होंने यूपी के सीएम अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। राजनाथ सिंह ने कहा, ‘काम बोलता नहीं है दिखता है।’

