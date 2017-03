UP चुनाव रिजल्ट 2017: रुझानों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत, कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल, देखें तस्वीरें

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आना शुरू हो गए हैं। शुरुआती रुझान में बीजेपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सरकार बनाती दिख रही है। रुझानों में बीजेपी की जीत को देखते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। दूसरी ओर कांग्रेस कार्यालयों में सन्नाटा पसरा हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर लोग इन रुझानों को लेकर जमकर चुटकी ले रहे हैं।आइए देखते हैं जीत की ओर बढ़ रही बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जश्न की तस्वीरें।

बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter) बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter)

बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter) बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter)

बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter) बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter)

बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter) बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter)

बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter) बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ता खुशी मना रहे हैं। (फोटो- Twitter)

चुनावों से जुड़ी लाइव अपडेट के लिए यहां क्लिक करें

LIVE विधानसभा चुनाव नतीजे 2017: यूपी, उत्तराखंड और मणिपुर में बीजेपी आगे

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on March 11, 2017 10:19 am